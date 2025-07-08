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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. مجلس الدولة ينظر كافة الدعاوى المتعلقة بـ فيلم الملحد

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قسم الحوادث

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، نظر الدعاوى المتعلقة "بفيلم الملحد" وذلك بعدما قررت المحكمة في وقت سابق إعادة الدعاوى إلى المرافعة.

دعاوى ضد فيلم الملحد

وفي وقت سابق، أقام المحامي هاني سامح دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم الملحد في السينمات المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

ويذكر أن  فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، الراحل مصطفى درويش وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

مجلس الدولة الملحد محكمة القضاء الإداري محكمة فيلم الملحد

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