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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن السيدة التي عرفت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “أنوش”، حيث تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترويج للاباحية والمشاهد الخليعة فيما يعرف "بيوميات انوش ".

 

و ألقت مباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة القبض على بطلة الفيديوهات المثيرة للجدل مالكة القناة الشهيرة بـ "يوميات أنوش" التي تبث مقاطع فاضحة وخادشة للحياء وذلك بحسب ما أعلنه المحامي أشرف فرحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 
 
وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة بحلوان عقب إلقاء القبض على المتهمة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش عثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري، وأضافت التحريات الأولية أن صاحبة الفيديوهات عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجاري عرضها على النيابة للتحقيق.

 

لمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

شروق عادل صدى البلد بيوميات انوش انوش

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القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

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