أحمد موسى: «أبوالعينين» أكد أن مصر أمامها فرصة تاريخية للتقدم على كافة المستويات

بمؤتمر أخبار اليوم..

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب شارك في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، وتحدَّث عمّا فعلته الدولة من تطوير في مجال الصناعة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النائب محمد أبوالعينين تحدث عن المشكلات التي واجهت مصر في قطاع الصناعة ، وأكد أن الاستثمارات يمكن أن تحقق نقلة كبيرة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين أكد أن مصر أمامها فرصة تاريخية للتقدم على كافة المستويات وشدد على ضرورة الاستفادة من طموح القيادة السياسية ورؤى الرئيس السيسي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أبوالعينين أكد أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت الاقتصاد من الصمود وتحقيق معدلات نمو مرتفع"، مضيفًا: "أبو العينين تحدث عن المستقبل وأشاد بحكومة مصطفى مدبولي وما تبذله من مجهودات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين أكد أن الحكومة المصرية تصارح الشعب من أجل إرسال رسائل طمأنة حول المستقبل".

وأكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن المناخ الاستثماري العالمي بدأ ينتعش من جديد، مشيرًا إلى أن الصين على سبيل المثال بدأت في فتح أسواق جديدة، وبدأنا هنا في مصر نجد استقرارًا في أسعار الفائدة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم، أن أسعار الطاقة بدأت أيضًا في الانخفاض تدريجيًا، وكل هذه المؤشرات في منتهى الأهمية وتدل على بدء بيئة جديدة للاستثمار وفتح آفاق جديدة للاقتصاد.

وفي بداية كلمته، وجَّه النائب محمد أبو العينين، الشكر إلى الكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق قائلاً: “ياسر رزق غاب اليوم عن المؤتمر ولكنه هو من أسسه عام 2013 عندما دعا إلى المؤتمر الأول منذ 10 سنوات وحضر هذا المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن -من خلال هذا المؤتمر- دعمه الكامل للصناعة والاقتصاد ورجال المال والإعلام”.

كما توجّه «أبو العينين» بالشكر لكل فئات المجتمع من حكومة ووزراء ورجال مال وأعمال ورجال الصحافة والإعلام والشعب المصري الذي تحمل كل الأعباء والمخاطر قبل وبعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية التي واجهت رجال الأعمال نهاية العام الماضي هي عدم القدرة على التنبؤ إلى أين سيذهب الاقتصاد العالمي.

وقال «أبو العينين»، إنه لولا الإجراءات الإصلاحية التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة ممثلة في شخص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكان الاقتصاد في خبر كان، وبفضل هذه الجهود الحكومية استطعنا كمصريين تصدير الغاز العام الماضي بتكلفة تصل إلى 14 مليار دولار وأصبحنا سوقًا كبيرة أزيلت منه عقبات كثيرة.

وأضاف «أبو العينين» أن المطلوب حاليًا هو القضاء على البيروقراطية من أجل النهوض بالاقتصاد والنواحي الاستثمارية وهذا يتحقق من خلال تطبيق الرقمنة في كافة المجالات الحكومية، كما يجب أن نفكر في نوع جديد من الصناعات التكنولوجية وصناعات المستقبل والقيمة المضافة وهذا يحتاج إلى إجراءات وحوافز وضمانات استثمارية لأن الاستثمار أصبح سلعة.

وقال «أبو العينين»: "عندما خرجنا من ثورة 30 يونيو كان الاقتصاد مُدمرًا قبل الثورة ولا يوجد أمان، اليوم أصبح هناك أمان وفرص استثمارية ومبادرات حكومية بدأت بالتعويم وبدأنا الحديث عن عُملات مختلفة غير الدولار مثل العُملة الصينية وغيرها، مشيرًا إلى أن كل ذلك يستوجب حاليًا إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل المدينة الصينية شرق السويس، والتوسع أكثر في أفريقيا.

وأنهى «أبوالعينين» كلمته قائلاً: "اوعوا تخافوا.. قادرون على النهوض بالاقتصاد والاستثمار.. والقادم أفضل بإذن الله".

