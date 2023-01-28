عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أبو العينين: إجراءات الرئيس السيسي الإصلاحية ومبادرات الحكومة أنعشت الاستثمار وجعلت مصر سوق واعدة للغاز.. وحان وقت القضاء على البيروقراطية بـ الرقمنة في كافة المجالات

كلمة أبو العينين
كلمة أبو العينين بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

أبو العينين خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي:

  • الاستثمار بدأ ينتعش بعد استقرار اسعار الفائدة وانخفاض المحروقات تدريجيا وفتح أسواق جديدة
  • حان الوقت للقضاء على البيروقراطية من خلال الرقمنة للنهوض بالاقتصاد 
  • بفضل الجهود الحكومية استطعنا تصدير الغاز بقيمة تصل إلى ١٤ مليار دولار
  • نحتاج حوافز استثمارية جديدة للتفكير في صناعات التكنولوجيا والمستقبل والقيمة المضافة
  • تحية للراحل ياسر رزق مؤسس مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي منذ ١٠ سنوات


أكد النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، أن المناخ الاستثماري العالمي بدأ ينتعش من جديد، مشيرًا إلى أن الصين على على سبيل المثال بدأت في فتح أسواق جديدة، وبدأنا هنا في مصر نجدا استقرارًا في أسعار الفائدة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم، أن أسعار الطاقة بدأت أيضًا في الانخفاض تدريجيا، وكل هذه المؤشرات في منتهى الأهمية وتدل على بدء بيئة جديدة للاستثمار وفتح آفاقا جديدة للاقتصاد. 

وفي بداية كلمته، وجه النائب محمد أبو العينين، الشكر إلى الكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم الاسبق قائلا: “ياسر رزق غاب اليوم عن المؤتمر ولكنه هو من أسسه عام ٢٠١٣ عندما دعا إلى المؤتمر الأول منذ١٠ سنوات وحضر هذا المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن من خلال هذا المؤتمر دعمه الكامل للصناعة والاقتصاد ورجال المال والإعلام”. 

كما توجه بالشكر  لكل فئات المجتمع من حكومة ووزراء ورجال مال وأعمال ورجال الصحافة والإعلام والشعب المصري الذي تحمل كل الأعباء والمخاطر قبل وبعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية التي واجهت رجال الأعمال نهاية العام الماضي هي عدم القدرة على التنبؤ إلى اين سيذهب الاقتصاد العالمي. 

وقال أبو العينين، إنه لولا الإجراءات الإصلاحية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة ممثلة في شخص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكان الاقتصاد في خبر كان، وبفضل هذه الجهود الحكومية استطعنا كمصريين تصدير الغاز العام الماضي بتكلفة تصل إلى ١٤ مليار دولار وأصبحنا سوقا كبيرة أزيلت منه عقبات كثيرة.

واضاف أبو العينين أن المطلوب حاليا هو القضاء على البيروقراطية من أجل النهوض بالاقتصاد والنواحي الاستثمارية وهذا يتحقق من خلال تطبيق الرقمنة في كافة المجالات الحكومية، كما يجب أن نفكر في نوع جديد من الصناعات التكنولوجية وصناعات المستقبل والقيمة المضافة وهذا يحتاج إلى إجراءات وحوافز وضمانات استثمارية لأن الاستثمار أصبح سلعة.

وقال أبو العينين: "عندما خرجنا من ثورة ٣٠ يونيو كان الاقتصاد مدمرًا قبل الثورة ولا يوجد أمان، اليوم أصبح هناك أمان وفرص استثمارية ومبادرات حكومية بدأت بالتعويم وبدأنا الحديث عن عملات مختلفة غير  الدولار مثل العملة الصينية وغيرها، مشيرا إلى أن كل ذلك يستوجب حاليًا إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل المدينة الصينية شرق السويس، والتوسع أكثر في افريقيا. 

وانهي ابو العينين كلمته قائلا: "أوعوا تخافوا.. قادرون على النهوض بالاقتصاد والاستثمار.. والقادم افضل بإذن الله".  


 

أبو العينين مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة ينهي أزمة لجنتي الحكام والانضباط| غدا

ترشيحاتنا

نقيب الموسيقيين عن منع حفل الأوركسترا الإيطالي : لا نعلم الجهة المنظمة

أول صورة لأحمد قندوسي بعد التوقيع للأهلي

الأهلي يعلن ضم القندوسي رسميًا

بعد بحث تعزيز الروابط الأخوية بالأردن | أمير قطر في السعودية

اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية التشخيص و العلاج

خطوات الحصول على نتيجة الترم الأول 2023 بجامعة عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرامية.. فضيحة جديدة لجنود الاحتلال في مقطع فيديو| شاهد

مرض معدي أحدها .. هذه الحالات تعاني من التبول المتكرر

غلبت العالمية .. لوحات فنية بأيادي سيدات الريف المصري

تخلص من ارتجاع المريء والحموضة بـ 9 خطوات

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ