أبو العينين: إجراءات الرئيس السيسي الإصلاحية ومبادرات الحكومة أنعشت الاستثمار وجعلت مصر سوق واعدة للغاز.. وحان وقت القضاء على البيروقراطية بـ الرقمنة في كافة المجالات

أبو العينين خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي:

الاستثمار بدأ ينتعش بعد استقرار اسعار الفائدة وانخفاض المحروقات تدريجيا وفتح أسواق جديدة

حان الوقت للقضاء على البيروقراطية من خلال الرقمنة للنهوض بالاقتصاد

بفضل الجهود الحكومية استطعنا تصدير الغاز بقيمة تصل إلى ١٤ مليار دولار

نحتاج حوافز استثمارية جديدة للتفكير في صناعات التكنولوجيا والمستقبل والقيمة المضافة

تحية للراحل ياسر رزق مؤسس مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي منذ ١٠ سنوات



أكد النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، أن المناخ الاستثماري العالمي بدأ ينتعش من جديد، مشيرًا إلى أن الصين على على سبيل المثال بدأت في فتح أسواق جديدة، وبدأنا هنا في مصر نجدا استقرارًا في أسعار الفائدة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم، أن أسعار الطاقة بدأت أيضًا في الانخفاض تدريجيا، وكل هذه المؤشرات في منتهى الأهمية وتدل على بدء بيئة جديدة للاستثمار وفتح آفاقا جديدة للاقتصاد.

وفي بداية كلمته، وجه النائب محمد أبو العينين، الشكر إلى الكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم الاسبق قائلا: “ياسر رزق غاب اليوم عن المؤتمر ولكنه هو من أسسه عام ٢٠١٣ عندما دعا إلى المؤتمر الأول منذ١٠ سنوات وحضر هذا المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن من خلال هذا المؤتمر دعمه الكامل للصناعة والاقتصاد ورجال المال والإعلام”.

كما توجه بالشكر لكل فئات المجتمع من حكومة ووزراء ورجال مال وأعمال ورجال الصحافة والإعلام والشعب المصري الذي تحمل كل الأعباء والمخاطر قبل وبعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية التي واجهت رجال الأعمال نهاية العام الماضي هي عدم القدرة على التنبؤ إلى اين سيذهب الاقتصاد العالمي.

وقال أبو العينين، إنه لولا الإجراءات الإصلاحية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة ممثلة في شخص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكان الاقتصاد في خبر كان، وبفضل هذه الجهود الحكومية استطعنا كمصريين تصدير الغاز العام الماضي بتكلفة تصل إلى ١٤ مليار دولار وأصبحنا سوقا كبيرة أزيلت منه عقبات كثيرة.

واضاف أبو العينين أن المطلوب حاليا هو القضاء على البيروقراطية من أجل النهوض بالاقتصاد والنواحي الاستثمارية وهذا يتحقق من خلال تطبيق الرقمنة في كافة المجالات الحكومية، كما يجب أن نفكر في نوع جديد من الصناعات التكنولوجية وصناعات المستقبل والقيمة المضافة وهذا يحتاج إلى إجراءات وحوافز وضمانات استثمارية لأن الاستثمار أصبح سلعة.

وقال أبو العينين: "عندما خرجنا من ثورة ٣٠ يونيو كان الاقتصاد مدمرًا قبل الثورة ولا يوجد أمان، اليوم أصبح هناك أمان وفرص استثمارية ومبادرات حكومية بدأت بالتعويم وبدأنا الحديث عن عملات مختلفة غير الدولار مثل العملة الصينية وغيرها، مشيرا إلى أن كل ذلك يستوجب حاليًا إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل المدينة الصينية شرق السويس، والتوسع أكثر في افريقيا.

وانهي ابو العينين كلمته قائلا: "أوعوا تخافوا.. قادرون على النهوض بالاقتصاد والاستثمار.. والقادم افضل بإذن الله".



