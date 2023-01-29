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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بازوكا: ميدو أعاد الروح للاعبي الإسماعيلي والجمهور البطل الحقيقي

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أشاد سيد عبد الرازق "بازوكا" لاعب النادي الإسماعيلي السابق، بالفوز الذي حققه الفريق على الداخلية أول أمس الجمعة، بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز .

وقال بازوكا في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "سعيد بالفوز الذي حققه الاسماعيلي على الداخلية أمس الأول بنتيجة 3 – 1، وأتمنى أن يكون هذا الانتصار بمثابة نقطة الانطلاق للدراويش نحو تصحيح المسار والعودة إلى الطريق الصحيح الذي يليق بمكانة النادي وجماهيريته الكبيرة".

وأضاف بازوكا: "لابد من الإشادة بالجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، الذي نجح في إعادة الروح للاعبي الدراويش ولم الشمل من جديد، كما أن لاعبي الإسماعيلي ظهروا بشكل مميز في المباراة، وقدموا آداء مختلف عما قدموه في المباريات السابقة ".

وتابع: "جمهور الاسماعيلي هو البطل الحقيقي في هذه المرحلة، ويستحق الفرحة لما تحمله من إخفاقات وانكسارات في الآونة الأخيرة، وهو دائمًا الداعم الأول للدراويش في كل وقت".

بازوكا الاسماعيلي الداخلية النادي الاسماعيلي الدوري المصري

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