وزارة الرياضة تواصل فعاليات ورش "التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية" بـ4 محافظات

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، ورش عمل حول كيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية على مستوى 4 محافظات.

وضمت الفعاليات مركز شباب "سفاجا"، ومركز شباب "الميناء" بمحافظة البحر الأحمر، ومركزي شباب "أبو قير" و"سيوف" بمحافظة الإسكندرية، ومركز شباب "المروة"، ومركز شباب "العبور"، ومركز "شباب الإسماعيلية"، بمحافظة الإسماعيلية، أما محافظة القليوبية فتم تنفيذ الوش بمركز "شباب ميت نما".

وتضمنت ورش العمل، عددا من المحاور، تتمثل في مفهوم المخلفات الإلكترونية وسبب تسميتها، أنواع المخلفات الإلكترونية، أضرارها ، دور الدولة في المكافحة الآمنة من المخلفات الإلكترونية، ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات الإلكترونية، إضافة إلي تنفيذ ورشة عمل لتبادل المعلومات وتنفيذ الأنشطة العملية حول كيفية إعادة التدوير للاستخدام الآمن من المخلفات الإلكترونية.

الجدير بالذكر أنه تم عمل استمارة استبيان قبلي وبعدي للمتدربين لمعرفة المقياس الحقيقي من أوجه الاستفادة من التدريب .

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