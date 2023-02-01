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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وسط تحذيرات بحرب عالمية.. لحظة مقتل جنود روس بـ«شعاع الموت» الأوكراني |صور

لحظة مقتل جنود روس
لحظة مقتل جنود روس بـ«شعاع الموت» الأوكراني

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة مقتل وحدة من الجنود الروس بضربة دقيقة أثناء محاولتهم التنقل عبر حقل مليء بالألغام المتفجرة في شرق أوكرانيا.

وقال موقع "مترو" البريطاني، إن الفيديو وثق لحظة سير جنود روس في حقل مليء بالألغام ويتجمعون للتحدث قبل إصابة إحدى المجموعات بسلاح قوي.

الجنود الروس

 

لحظة استهداف الصاروخ للجنود الروس

واعتقد مغرد أوكراني أُجبر على الفرار من مسقط رأسه في خيرسون، أن الصاروخ الذي كان يستخدمه الأوكرانيون كان "شعاع الموت"، مضيفًا أن السلاح المستخدم من طراز Stugna-P المضاد للدبابات يستطيع أن يحدد الأهداف واختراق الدروع شديدة السماكة.

كما اقترح أحد مستخدمي “تويتر” أن “الشخص الذي يقوم بتشغيل هذا السلاح يجب أن يكون أفضل مشغل لصواريخ مضادة للدبابات على وجه الأرض.

وبينما يكثف الغرب دعمه لأوكرانيا هذا العام، لا تزال هناك مخاوف واسعة النطاق بشأن العواقب إذا خسرت روسيا.

فمن جانبها، حذرت الإعلامية الروسية مارجريتا سيمونيان، العالم من أن الرئيس فلاديمير بوتين سيطلق العنان لـ"الحرب العالمية الثالثة" إذا فازت أوكرانيا بالصراع.

وأضافت: "إذا أردت أن تحيا فاستسلم. وسيتوقف هذا كله في غضون لحظة.. وهذا هو بالضبط كيف سينتهي الأمر ، عاجلاً أم آجلاً".

ولفتت "نتيجة هذه المعركة واضحة وضوح الشمس.. سيكون إما انتصارنا - أو الحرب النووية العالمية الثالثة".

روسيا صواريخ الحرب العالمية أوكرانيا الحرب العالمية الثالثة

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