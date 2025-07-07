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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يتنهي رسمياً في جميع محافظات الجمهورية الخميس القادم الموافق 10 يوليو 2025 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الذي كان قد انطلق رسميا منذ يوم الأحد 15 يونيو 2025

حيث انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 النظام الجديد ، من آداء امتحانات ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية - اللغة العربية  - الفيزياء - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى - الكيمياء - الجغرافيا - الرياضيات البحتة)

كما انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 النظام القديم من آداء امتحانات ( التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء - اللغة العربية - اللغة الأجنبية الثانية - الفيزياء - التاريخ - اللعة الأجنبية الأولى - التفاضل والتكامل - الكيمياء - الجغرافيا - الجيولوجيا - الجبر والهندسة الفراغية - علم النفس

ماذا يمتحن الطلاب في نهاية ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ؟

بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يؤدي طلاب النظام الجديد الخميس القادم في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحان الأحياء علمي علوم ، وامتحان الرياضيات التطبيقية علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء أدبي

أما عن طلاب النظام القديم ، فمازال في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يومان بالنسبة لهم ، حيث يؤدي طلاب علمي رياضة غدا الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الديناميكا ، ثم يختتم طلاب النظام القديم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس القادم 10 يوليو 2025 بـ امتحان الأحياء علمي علوم ، وامتحان الاستاتيكا علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة والمنطق أدبي

آخؤ أخبار التصحيح في كنترولات الثانوية العامة 2025

ومن جانبها .. انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح  امتحانات مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، بالإضافة إلي امتحانات المواد غير مضافة للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد ) ، و(التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء لطلاب النظام القديم)

وعلم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كنترولات الثانوية العامة 2025 حالياً تشهد تصحيح امتحانات باقي المواد التي أداها طلاب الثانوية العامة

وأكدت المصادر أن العمل يسير داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 بدقة وسرية مع تطبيق معايير الجودة التي تضمن منح كل طالب حقه كاملاً .

إنضباط امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ إنطلاقها في 15 يونيو 2025 ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

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