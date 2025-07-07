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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
سعيد فراج

خرج الفنان التشكيلي الفرنسي سيتي، عن صمته بعد سرقة لوحاته الفنية من خلال مها الصغير، في برنامج معكم منى الشاذلي، وذلك بعد منشور الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون. 

ونشر سيتي، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، صورا من لوحاته الأصلية التي عرضتها مها الصغير في برنامج معكم منى الشاذلي، وأدعت ملكيتها. 

وعلق سيتي: «يا لها من صدمة هذا الصباح أن أكتشف رسائلك العديدة التي تخبرني أن شخصية عامة، في برنامج تلفزيوني مصري شهير ادّعى أنه مُبدع أعمالي الفنية "دواركا" و"كيغالي" و"بوشيدو". أعمالٌ أبدعتها عام ٢٠١٧». 

وتابع: «والأسوأ من ذلك، أنه في فقرة البث، يظهر الاستوديو السابق لي بوضوح، إلى جانب اللوحات التي تحمل توقيعي، وحتى الصورة الأصلية المتوفرة على صفحتي على إنستجرام..

في البرنامج الذي تقدّمه منى الشاذلي، ادعت مها الصغير أنها ابتكرت أعمالي! عُرضت على شاشة عملاقة أمام ملايين المشاهدين. دون ذكر أو احترام لعملي، وكذلك أعمال فنانين موهوبين آخرين». 

واستكمل: «بعد كل هذه السنوات من الجهد والفشل والبحث والطاقة الإبداعية... أن تُسرق أعمالي الفنية بهذه الطريقة، في وضح النهار، دون خجل أو ندم، إنه أمر غير مقبول على الإطلاق. خاصة في عام ٢٠٢٥، في عصر يمكن فيه التحقق من كل شيء بنقرات قليلة... يا لها من فكرة سخيفة!». 

واستطرد: «حتى اليوم، لم أتلق أي رد، ولا اعتذار، ولا تفسير. لا من القناة ولا من المذيع، ولا من الشخص المعني.. أود أن أشكر بصدق الجميع في مصر وخارجها على رسائل الدعم والحب التي لا تُحصى. أنتم رائعون. .. شكرًا لكم من أعماق قلبي».

واختتم: «سأبذل قصارى جهدي للرد على جميع رسائلكم، وسأتحدث إلى وسائل الإعلام في الوقت المناسب».

أزمة مها الصغير 

وكانت لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.

من جانبها، علّقت منى الشاذلي عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة أن اللوحة تعود للفنانة الدنماركية، مشددة على احترام حقوق المبدعين. حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من مها الصغير على هذه الاتهامات.

اعتذار مها الصغير 

أثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل باعتذارها بعد إتهامها بسرقة لوحة فنانة تشكيلية دينماركية شهيرة.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسميات موقع فيسبوك :"انا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي . مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث . انا آسفة و زعلانة من نفسي". 

منى الشاذلي معكم منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي مها الصغير أزمة مها الصغير

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