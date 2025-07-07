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الإشراف العام
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أخبار البلد

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
محمد إبراهيم

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية للعملية التعليمية والوقوف على الحالة المعنوية لمقاتلى القوات المسلحة.

بدأت الجولة التفقدية بمشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة فى تنفيذ الأنشطة والتمارين الرياضية أعقبها المرور على عدد من ميادين التدريب المطورة الخاصة بالتأهيل والإرتقاء بالمستوى البدنى للطلبة، تلى ذلك مشاركة الفريق أحمد خليفة أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد تناول وجبة الإفطار.

كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمى من اللواء أح أيمن أمين الجندى مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول خلاله أحدث أعمال التطوير بالمعهد والتى تهدف إلى الإرتقاء بالمستوى العلمى والتدريبى للطلبة وفقاً لمنهج علمى يواكب التطور الذى تشهده كبرى المنشآت التعليمية العسكرية.

وناقش رئيس الأركان عدداً من أعضاء هيئة التدريس فى منظومة العمل بالمعهد وأهمية إتباع أحدث الأساليب التعليمية التى تسهم فى الوصول إلى أرقى المستويات العلمية للطلبة، كما أوصاهم بمداومة الإطلاع والمعرفة والإهتمام باللياقة البدنية والقدرة على إستخدام الأسلحة والمعدات لإعداد أجيال من رجال القوات المسلحة قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

كما تضمنت الجولة تفقد المنظومة التعليمية ومتابعة منظومة الإختبارات التى بنيت على الإستفادة من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى، كذلك المرور على عدد من ميادين التدريب التخصصية ومناطق الإيواء والمستشفى ومجمع الخدمات للإطمئنان على الحالة الإدارية التى تسهم فى رفع الروح المعنوية للطلبة.

وفى ختام الجولة التقى الفريق أحمد خليفة بضباط وضباط الصف وطلبة المعهد حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعته المستمرة لمنظومة التأهيل والتدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتقديره للجهد الذى يبذله رجال المعهد.

وأشار رئيس الأركان إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة أوجه الدعم للتطوير المستمر بهذا الصرح وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية والمستويات العلمية التى تسهم فى تخريج ضباط صف معلمين قادرين على العطاء فى كافة مجالات عملهم مستقبلاً وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

كما أكد أن ضباط الصف المعلمين يمثلون أحد الدعائم الهامة للقوات المسلحة بما يقدموه من نماذج مشرفة للعسكرية المصرية العريقة وقدوة فى العمل والتضحية من أجل الوطن.

كما أدار  رئيس الأركان حواراً مع طلبة المعهد تناول مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا والتى عكست حالة الوعى وإدراكهم بكافة المستجدات على الصعيدين الدولى والإقليمى وإرتباط ذلك بما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس الأركان القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة معهد ضباط الصف المعلمين

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الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
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