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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك
الفنانة اللبنانية باميلا الكيك
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن تعرضها الى كسر فى ذراعها الأيسر أثناء تصوير دورها فى مسلسل “آسر” . 

وقالت باميلا الكيك : “بآخر تصوير ٢٠ حلقة، ومن كتِر الحماس والشغف زميلي بالمشهد وعِلمًا إنو هوي رجال، إنسان حقيقي بفتخر إني وقفت بوجّو وطبعًا مش بالقصد؛ ساهم إنني أوقع ع إيدي بطريقة غير إراديّة.. كان صعب ولكن نحن من الصعب منطّلع تحدّي وشغل دقيق ومحترف من نصّ قلبنا”.

وأضافت باميلا الكيك : خِفت شوي بالأول خصوصًا إنو حتشوفوا مسلسلنا بتتأزم وبتكتر وبتتقل أحداثو بدايةً من حلقة اليوم ال ٦٨ … بالبداية خفت بس دغري رجعت تذكّرت' إني طالبة إيدو قبل إيدي بالتسليم الكامل لمشيئة الرب، الحمدالله ع كل شي".

حقيقة تقليد باميلا الكيك الى تووليت  

خرجت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عن صمتها، لتكشف حقيقة تقليد تووليت بعد ظهورها بقناع في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، الذي أقيم مؤخراً في بيروت.

وأثارت باميلا الكثير من التساؤلات والاهتمام بعد ظهورها على السجادة الحمراء، حيث كانت ترتدي قناعاً فضياً كريستالياً غطى وجهها بالكامل، وهو ما جعل إطلالتها محط أنظار الجميع وأدى إلى جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، نشرت باميلا الكيك تعليقاً قالت فيه: "أحب تووليت كثيراً، لكن القناع استلهمته من فنان مختلف، وستعرفون من هو في الوقت المناسب".

باميلا الكيك بالقناع:

ظهرت الفنانة باميلا الكيك بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء لمهرجان الموريكس دور  في كازينو لبنان بعد تأجيل شهرين بسبب الحرب.

وارتدت باميلا الكيك قناعا، حيث غطت وجهها، وهو ما أثار جدلا كبيرا على السجادة الحمراء.

احتفل عالم الفن العربي، بحفل توزيع جوائز ‘الموريكس دور’ في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار ‘اشف جراح العالم بالفن والموسيقى’، حيث جمع الحفل الذي قدمته الإعلامية اللبنانية المبدعة هيلدا خليفة، نخبة من أبرز النجوم في مجال الغناء والتمثيل من مختلف أنحاء العالم العربي، ليحتفلوا بأفضل الأعمال الفنية في مجالاتهم.

الموريكس دور:

أقيمت الدورة الـ 24 من جوائز ‘الموريكس دور’ هذا العام وسط ظروف غير تقليدية، بعد أن تعرض الحفل للتأجيل لمدة شهرين بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان نتيجة الحرب، وقد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما سمح بعودة الفعاليات الفنية مجددًا، ورغم التحديات، يظل الحفل واحدًا من أبرز المناسبات التي ينتظرها الفنانون والجماهير على حد سواء.

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