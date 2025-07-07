أحمد عزمي: استمتعت بالتعاون مع أحمد رزق فى "حرب الجبالي".. خاص

كشف الفنان أحمد عزمي عن كواليس التعاون مع الفنان أحمد رزق فى مسلسل “حرب الجبالي” الذى يعرض حاليا على شاهد وقنوات mbc مصر.

وقال أحمد عزمي فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : استمتعت بالعمل مع أحمد رزق، وكانت كواليس العمل بشكل عام ممتع للغانية خاصة أننا صورا عدد من المشاهد فى لبنان وكانت رحلة ممتعة للغاية جمعتنا سويا فى عمل واحد.

وأضاف أحمد عزمي : أتصور أن من الصعب جمع هذا الكم من النجوم فى عمل واحد مثل رياض الخولي وفردوس عبد الحميد وصلاح عبد الله وسوسن بدر ولذلك العمل لقى اعجاب الجمهور من اجل هذا الكم من النجوم فضلا عن قصة العمل.

أحمد عزمى وركوب المتوسيكل

وكشف الفنان أحمد عزمي عن موقف طريف تعرض له أثناء تصوير دوره فى مسلسل “حرب الجبالي” الذى يعرض حاليا ويشارك فى بطولته مع أحمد رزق.

وقال أحمد عزمي : “تعرضت لموقف طريف فى المسلسل حيث كانت الشخصية التى أقدمها عليها أن تقوم بمهمة معينة لـ "حرب” الذى يقوم بدوره أحمد رزق وكان من الضرورى أن يستعين بوسيلة الموتوسيكل على الرغم من أن لم يكن موجود فى السيناريو من البداية وكان التصوير فى لبنان.

وأضاف أحمد عزمى : بدأت أتعلم ركوب الموتوسيكل بشكل جيد حتى أتمكن من تأدية المشهد بالشكل المطلوب دون علم المخرج خاصة أننى لم أكن على دراية بروكوب الموتوسيكلات وفؤجئت فى النهاية أن المخرج أيضا لم يكن على علم بهذا الأمر واستفدت من هذا الموقف أنى تعلمت ركوب الموتوسيكل.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.