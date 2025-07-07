رانيا يوسف تناقش أزمات السوشيال ميديا فى مسلسل "لينك"

تبدأ الفنانة رانيا يوسف ، تصوير دورها فى مسلسل “لينك”، مع الفنان سيد رجب ، والذى من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني وهو من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

العمل يناقش قضية عصرية مهمة، وهى أزمات السوشيال ميديا، العمل من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

من ناحية أخرى ، عادت من جديد الفنانة رانيا يوسف ، لتخطف الأضواء وتتصدّر حديث السوشيال ميديا، ولكن هذه المرة لم تكن وحدها، بل برفقة ابنتها التي أثارت الجدل بـ شبه خيالي جعل المتابعين يتساءلون: مين الأم ومين البنت؟.

رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

ظهرت رانيا يوسف، في أحدث جلسة تصوير، بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث ارتدت فستانًا أسودا كلاسيكيًا بحملات ذات اللون الأبيض، مكشوف الأكتاف والظهر، بلمسات عصرية، فقد كشف عن ظهرها بالكامل، ليظهر تاتو جديد على جسدها، أضفى على الإطلالة طابع شخصي ورسالة تعكس قوتها وثقتها بنفسها، وإعتزازها بجمالها.

لكن المفاجأة الحقيقية كانت في ابنتها، التي ظهرت بفستان سماوي ناعم وشعر كيرلي مماثل لوالدتها، لتبدو صورة طبق الأصل عن رانيا في نسخة شبابية، ولكن أبنة رانيا يوسف ذات بشرة أفتح قليلا من الفنانة.

تفاصيل الإطلالة

ظهرت رانيا يوسف: فستان أسود مفتوح من الظهر، تاتو بارز على شكل وردة ملونة، وشعر كيرلي انسيابي منحها طلة جريئة وناعمة في آنٍ واحد.

ظهرت ابنة الفنانة رانيا يوسف: فستان سماوي بلون هادئ، شعر كيرلي متطابق، ومكياج ناعم أبرز جمال ملامحها الطفولي مع لمسة نضج واضحة.

تفاعل الجمهور



فولة واتقسمت نصين!

الشبه بينهم يخوّف… ومين فيهم الكبيرة؟

التاتو طالع تحفة، والإطلالة كلها تقول قوة وأناقة.

احلويتي أوي أوي الله

الجمهور انبهر من درجة التشابه بين رانيا وابنتها، لدرجة أن البعض ظن أن الصورتين لرانيا نفسها، بفارق زمني بسيط!