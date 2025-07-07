محمد منير يتسلم وسام ماسبيرو للإبداع

قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بزيارة الفنان الكبير محمد منير (الكينج) حيث قام بتسليمه وسام ماسبيرو للإبداع .

يعد وسام ماسبيرو أعلي تكريم تمنحه الهيئة الوطنية للإعلام لكبار المبدعين وقادة الرأي العام.

من جانبه قال الفنان محمد منير : إنني سعيد للغاية بمنحي الوسام الذي يحمل اسماً عظيماً هو ماسبيرو درة التاج في الإعلام العربي. وسوف أقوم بزيارة ماسبيرو قريباً للاطلاع علي عملية التحديث الجارية ، فماسبيرو يمثل جزءً من تاريخي الشخصي والفني .. كما أنه يمثل جزءً كبيراً من تاريخ القوة الناعمة المصرية.