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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لغة الإشارة وتوسع جغرافي.. مهرجان عمّان السينمائي بشعار "عالم خارج النص"

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
محمد نبيل

عادت فعاليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي بدورته السادسة هذا العام، لتضيء العاصمة الأردنية عمّان وعددًا من المناطق الأردنية بين 2 و10 يوليو 2025، تحت شعار لافت "عالم خارج النص"، والذي يعكس توجّه المهرجان نحو استكشاف سرديات جريئة وأساليب فنية مبتكرة في صناعة الأفلام.
 

ويحمل برنامج الدورة السادسة زخماً لافتاً، حيث يعرض أكثر من 65 فيلماً من 23 دولة، من بينها 23 عرضاً أول على مستوى العالم العربي، و16 فيلماً تُعرض للمرة الأولى عالميًا. ويشكل الحضور الفلسطيني بصمة خاصة هذا العام، من خلال مجموعة أفلام قصيرة تروي قصصاً مؤثرة من غزة، يقدّمها المخرج الفلسطيني المعروف رشيد مشهراوي في عروض عالمية أولى.


إدماج الصم والبكم

ومن أبرز ما يميز هذه الدورة هو التوسع في العروض الخاصة بلغة الإشارة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من جمهور الصم والبكم، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً وتفاعلاً غير مسبوق. وتضمن ذلك لقاءات مباشرة مع صناع الأفلام، الذين قدموا شروحات حول تفاصيل أعمالهم وسردياتهم في أولى تجاربهم الإخراجية.

ويؤكد هذا التوجه حرص إدارة المهرجان على شمولية التجربة السينمائية، عبر تعزيز التنوّع والدمج المجتمعي، خاصة في صفوف ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يجعل من المهرجان حدثاً ثقافياً فريداً على مستوى الأردن والمنطقة.


توسع للسينما المحلية وعروض مجانية 

وسعياً لنشر الثقافة السينمائية خارج نطاق الصالات التقليدية، قدّم المهرجان عروضاً مجانية في منطقة البوليفارد بالعبدلي، إلى جانب عروض رئيسية في "تاج سينما"، "الهيئة الملكية للأفلام"، و"سينما رينبو"، بما يرسّخ طموحه في الوصول إلى جمهور أوسع، ويعمّق العلاقة بين السينما والمجتمع المحلي.

على جانب متصل، كان للسينما الأردنية حضور بارز في دورة هذا العام، ويضم جدول العروض 11 فيلماً أردنياً تنوّعت بين أفلام روائية، ووثائقية، وقصيرة، أغلبها يعرض للمرة الأولى عالميا، في مؤشر واضح يعكس التطور الملحوظ والنمو المتصاعد في صناعة السينما المحلية، وما قدمه المهرجان والهيئة الملكية الأردنية للأفلام من مساندة للمواهب الأردنية عبر سنوات.

أيام عمان لصناع الأفلام
المهرجان يمنح عددا من الجوائز في مختلف الفئات، بخلاف منصة أفلامه (أيام عمان لصناع الأفلام) التي غدت نافذة لاغنى عنها في دعم شباب السينمائيين العرب، لما تكتسبه من مصداقية وقوة عاما تلو الأخر، وفتح قنوات نقاش يرتكز على التنوع.

بفضل هذا الزخم الفني والاجتماعي، يواصل مهرجان عمّان السينمائي الدولي ترسيخ مكانته كمنصة حيوية للسينما العربية والعالمية، ومختبرًا للإبداع والرؤية الجديدة في سرد الحكايات.

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لغة الإشارة وتوسع جغرافي.. مهرجان عمّان السينمائي بشعار "عالم خارج النص"

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
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