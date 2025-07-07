بالأخضر.. ظهور لافت لـ مي كساب عبر انستجرام

شاركت مي كساب جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت مي كساب بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان لامع باللون الأخضر، بمكياج جذاب يبرز جمال ملامحها، مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.

وكانت قد كشفت الفنانة مي كساب لـ صدى البلد عن سر الاحتفاظ بجمالها، موضحة أنها لم تخضع لعمليات تجميل.



قالت مي كساب: “مش بحب اعمل ولا بوتوكس ولا فيلر وبستخدم مياه الورد وبس”.



أحدث أعمال مي كساب

على صعيد آخر، كشفت مي كساب عن تفاصيل أحدث مشاريعها الفنية، حيث أوضحت أنها لا تزال تواصل تصوير مشاهدها في الموسم الخامس من المسلسل الكوميدي الشهير “اللعبة”.

كما أعلنت انتهائها من تصوير فيلم “آخر رجل في العالم” الذي تجسد فيه دور صحفية، ويجمعها بعدد من النجوم مثل بيومي فؤاد.