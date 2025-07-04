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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها بفيلم آخر راجل في العالم

الفنانة مي كساب
الفنانة مي كساب
أوركيد سامي

كشفت الفنانة مي كساب عن شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم.

قالت مي كساب في لقاء لموقع صدي البلد الاخباري بجسد شخصية صحفية خلال أحداث الفيلم والفيلم بيدور حول ماذا لو الرجال اختفوا من العالم.

وأضافت مي كساب “فيه أغنية ديو بيني وبين اوكا خلال أحداث الفيلم”.


يذكر أن أطلقت الشركة المنتجة لفيلم " أخر رجل في العالم" البوستر الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادًا لعرضه في السينمات قريبًا.


الفيلم من نوعية كوميدي فانتازيا وتدور أحداثه حول "تعويذة فرعونية" تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى "كمال" الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو "آخر رجل في العالم"، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.


الفيلم من بطولة أيمن منصور ويشاركه في البطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وهو قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا،  ومن إخراج أسامة عرابي ومن إنتاج ، محمد علي أحمد.


https://youtube.com/shorts/_IUG08hPO9M?si=311kLg011GV_5X-s

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