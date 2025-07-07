رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

أعلنت المدارس الثانوية ، عن بدء تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

وقالت المدارس الثانوية إن رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وأضافت المدارس الثانوية ، أنه على رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login ، يتم التعامل من بيانات خلال البريد الإلكتروني الموحد.

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني”

ادخل على رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة 2026

الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

تسجيل 3 رغبات (اختيارات) للمدارس التي يرغب الطالب الالتحاق بها لكي يتمكن من حفظ وتسجيل وطبع الملف الإلكتروني.

الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

الضغط على حفظ الرغبات.

يتم تسجيل الطالب إلكترونيا وطباعة استمارة الرغبات إلكترونيا ليتقدم بها مع الملف الورقي للمدرسة

تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” .. الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة النجاح مختومة بختم النسر و عليها طابع تعليمي فئة 10 جنيهات + 5 صور منها

-أصل شهادة الميلاد + 5 صور منها

- 5 صور شخصية حديثة للطالب عليها اسمه رباعي

-استمارة التقديم الالكتروني تطبع من موقع التنسيق الالكتروني للصف الأول الثانوي

-إيصال سداد المصروفات + صورتين منه

-3 صور من بطاقة الرقم القومي للأب

-3صور من بطاقة الرقم القومي للأم

-طابع تعليمي فئة 10 جنيهات

- 2 طابع مهن تعليمية

-ملف التقديم المدرسي به طلب الالتحاق بالمدرسة

-البطاقة الصحية للطالب مع توضيح وجود أي أمراض مزمنة إن وجدت

-في حالة انفصال الوالدين أو وفاة الاب مطلوب 3 صور من الولاية التعليمية

-في حالة سفر الاب خارج البلاد مطلوب عدد 3 صور من التوكيل للشخص الذي سيتولى التقديم

تنسيق الثانوية العامة 2026 محافظة الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2025 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 242 درجة للثانوي العام منتظم، 140 درجة للثانوي الخاص، 230 درجة للثانوي العام خدمات، 140 للثانوي العام منازل.

تنسيق الثانوية العامة 2026 محافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اعتماد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ220 درجة، في حين تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية 205 درجات.

تنسيق الثانوية العامة 2026 محافظة الإسكندرية

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2025 / 2026 ، وذلك بحد أدنى 230 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى. جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

تنسيق الثانوية العامة 2026 محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بمرحلة الثانوي العام عند 232 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام 200 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2026 محافظة أسيوط

اعتمد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، ليكون 210 درجات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



