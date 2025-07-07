الرئيس الصومالي لـ السيسي: نقدر موقف مصر الداعم لبلادنا

أعرب الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود ، عن تطلع بلاده لمزيد من الزخم في العلاقات مع مصر، مؤكدًا على حرصهم على بناء هذه الشراكة المثمرة، معربًا عن تطلعه لزيارة الرئيس السيسى إلى دولة الصومال فى وقت قريب، مخاطبًا الرئيس السيسى:" الشعب الصومالى يتطلع لاستقبالكم بحرارة".

وأكد الرئيس الصومالى، إنه لشرف عظيم أن أقف إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى هنا فى مدينة العلمين الجديدة، مضيفا: أعرب عن تقديرى للرئيس السيسى وللحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى هذه المدينة الجميلة".

وفى مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين بالقصر الرئاسى فى مدينة العلمين، تابع الرئيس الصومالى، أن زيارته تستهدف تعزيز الروابط التاريخية بين مصر والصومال، مضيفًا: " أبلغكم تقدير الشعب الصومالى لموقف مصر طويل الأمد والدعم الذى تقدمه مصر للصومال دائمًا".

وأشار الرئيس الصومالى، إلى تطلع بلاده إلى الشراكة وتعزيز التواصل بين الحكومتين المصرية والصومالية، وكذلك تعزيز الروابط بين القطاعين الخاص فى البلدين؛ معربًا عن التطلع إلى الاستثمار وتحقيق الرفاه للشعبين.

وأشاد الرئيس الصومالى بخبرة مصر فى بناء المؤسسات، مشيرًا إلى أن الصومال فى موقف جيد لتكون شريكًا قويًا لمصر.

وأكد الرئيس الصومالى، أن مصر دولة صديقة، موضحًا أن هناك كثير من الخدمات لم تكن متاحة فى الصومال، لكنها اليوم متاحة بفضل الدعم المصرى، قائلًا: " نشعر بالامتنان لمشاركة مصر فى تقديم الخدمات الصحية".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية.