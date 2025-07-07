الرئيس السيسي يهنئ الرئيسين الأمريكي والفنزويلي بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
أوفد الرئيس، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
أوفد الرئيس، السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.