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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الصومالي: شرف عظيم أن أقف إلى جانب الرئيس السيسى بالعلمين الجديدة

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي
عادل نصار

أكد الرئيس الصومالى، إنه لشرف عظيم أن أقف إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى هنا فى مدينة العلمين الجديدة، مضيفا أنه أعرب عن تقديرى للرئيس السيسى وللحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى هذه المدينة الجميلة".

وفى مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين بالقصر الرئاسى فى مدينة العلمين، تابع الرئيس الصومالى، أن زيارته تستهدف تعزيز الروابط التاريخية بين مصر والصومال، مضيفًا:" أبلغكم تقدير الشعب الصومالى لموقف مصر طويل الأمد والدعم الذى تقدمه مصر للصومال دائمًا".

وأشار الرئيس الصومالى، إلى أنه تطلع بلاده إلى الشراكة وتعزيز التواصل بين الحكومتين المصرية والصومالية، وكذلك تعزيز الروابط بين القطاعين الخاص فى البلدين؛ معربًا عن التطلع إلى الاستثمار وتحقيق الرفاه للشعبين.

وأشاد الرئيس الصومالى بخبرة مصر فى بناء المؤسسات، مشيرًا إلى أن الصومال فى موقف جيد لتكون شريكًا قويًا لمصر.

كما أعرب الرئيس الصومالى عن تطلع بلاده لمزيد من الزخم، مؤكدًا على حرصهم على بناء هذه الشراكة المثمرة، ومعربًا عن تطلعهن لزيارة الرئيس السيسى إلى دولة الصومال فى وقت قريب، مخاطبًا الرئيس السيسى:" الشعب الصومالى يتطلع لاستقبالكم بحرارة".

وأكد الرئيس الصومالى أن مصر دولة صديقة، موضحًا أن هناك كثير من الخدمات لم تكن متاحة فى الصومال، لكنها اليوم متاحة بفضل الدعم المصرى، قائلًا:"نشعر بالامتنان لمشاركة مصر فى تقديم الخدمات الصحية".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية.

الرئيس الصومالى السيسى العلمين الجديدة

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