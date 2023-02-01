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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وكلية الصيدلة "جامعة المنصورة الأهلية"

صدى البلد

وقعت، اليوم، هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة، بجامعة المنصورة الأهلية، وذلك لتنمية مهارات الطلبة والخريجين، وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، والمساهمة في تطوير المسار المهني.

قام بالتوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية السيد الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب - نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ومن جانب جامعة المنصورة الأهلية السيد الأستاذ الدكتور أحمد الشيخ، مدير الكلية القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والسيد الدكتور وليد أمير، كلية الصيدلة، جامعة المنصورة الأهلية. 

وأكدت الهيئة أن الفترة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات، وذلك في إطار التعاون مع الجامعات المصرية لتأهيل الطلبة والخريجين وإعداد كوادر مؤهلة للمساهمة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية، والمساهمة في نشر الوعي بأحدث الممارسات الصيدلية.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير الصناعات الدوائية، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والبحثي لجميع الطلاب والعاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي، وكافة الأنشطة المتعلقة بها، وإعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى، وتأهيلهم لسوق العمل، وإمدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات العالمية في مجال المستحضرات الدوائية.

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