ميشيل ميلاد: برشامة من أبرز المحطات الكوميدية في مشواري الفني.. فيديو

تحدث الفنان ميشيل ميلاد، عن تفاصيل مشاركته في فيلم برشامة، كاشفًا العديد من الأسرار والكواليس المرتبطة بشخصيته وأجواء العمل داخل الكواليس، مؤكدًا أن التجربة تُعد واحدة من أبرز المحطات الكوميدية في مشواره الفني.

وقال ميشيل ميلاد إن شخصية "أستاذ درديري" التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم تحمل طابعًا كوميديًا خاصًا، حيث يظهر كمدرس يسعى لكسب ود "العمدة" من خلال التقرب إليه بطريقة طريفة، في محاولة "لتعشيش ابنته"، وهو ما يضعه في العديد من المواقف الكوميدية غير المتوقعة.

وأوضح أن فيلم "برشامة" يعتمد بشكل أساسي على كوميديا الموقف، وهي النوعية التي وصفها بأنها "الأقرب للجمهور والأكثر تأثيرًا"، حيث تنبع الكوميديا من طبيعة الشخصيات وتفاعلاتها اليومية، وليس من الإفيهات المباشرة فقط، مما يمنح العمل طابعًا مختلفًا ومميزًا.

وأشار ميلاد إلى أن العمل مع نخبة من النجوم كان له دور كبير في نجاح التجربة، وممتع.

وأكد أن الكواليس كانت مليئة بالبهجة وروح التعاون، مشيرًا إلى أن فريق العمل كان يعمل بروح واحدة، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشاشة. وأضاف: "كنت سعيد جدًا بالعمل مع كل فريق الفيلم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، والأجواء كانت مبهجة بشكل كبير وساعدتنا نقدم أفضل ما عندنا".



واختتم ميشيل ميلاد حديثه مع صدى البلد معبرًا عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها الفيلم، مؤكدًا أن "برشامة" يمثل تجربة كوميدية مميزة تضيف لرصيده الفني.



يُذكر أن فيلم "برشامة" يُعد من الأعمال الكوميدية التي تراهن على تقديم محتوى مختلف يعتمد على الموقف والدراما الإنسانية في إطار ساخر



وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر

فيلم برشامة بطولة هشام ماجد ، مصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب، وخالد دياب.