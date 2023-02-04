وان تو فيريرا ثانك يو.. مظاهرة حب من الزملكاوية بعد عودة البروف لقيادة الفريق

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك إلي مظاهرة حب من الآلاف من الجماهير الزملكاوية للبروف جوسفالدو فيريرا بعد عودته مرة أخرى لقيادة الفريق مرة أخرى بعد قرار المستشار مرتضى منصور رئيس النادي .



كما دعمت الجماهير الزملكاوية عودة محمود حمدي الونش مدافع الفريق مرة اخرى بعد انتهاء فترة علاجه وتأهيله بدولة قطر وبدأ برنامجه التأهيلي مع الفريق داخل القلعة البيضاء.



وجاءت التعليقات كالاتي

ندعم البروف فيريرا

الونش أسد الدفاع

وان تو فيريرا ثانك يو

فيريرا أعظم مدرب في تاريخ مصر



عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني و أعضاء الجهاز أسامة نبيه و أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.



ورحب أمير مرتضى منصور بعودة فيريرا لقيادة التدريبات استعدادا للفترة المقبلة، كما رحب به إسماعيل يوسف مدير الكرة وكل من أسامة نبيه و أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي أعضاء الجهاز بالمدرب البرتغالي.



تواجد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم السبت، عقب عودته من قطر عقب انتهاء المرحلة الثانية من التأهيل.



و حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك و البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وباقي أعضاء الجهاز واللاعبين على استقبال اللاعب والاطمئنان عليه.



وقام اللاعبون والجهاز الفني بتنظيم ممر شرفي للاعب على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.



وأدى محمود حمدى الونش تدريبات تأهيلية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في الفترة المقبلة.



و يخوض محمود حمدي "الونش" خلال هذه الفترة مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها في إنجلترا بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.