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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مبادرات منتدى شباب العالم تأتي إدراكا لواقع التحديات التي نمر بها

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، قرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة من للمنتدى بشكله السنوي المعهود، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

وقال "هندي"، في تصريحات له، إن قرار إدارة منتدى شباب العالم، ينم عن وعي وإدراك للتحديات والأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، وذلك انعكاسًا للصراعات التي يشهدها العالم وتداعياته الاقتصادية التي فرضت علينا، مشيرًا إلى أنه من الضروري التكاتف من أجل تحقيق التنمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأكد نائب المصريين بالخارج على ضرورة المبادرات التي أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم، تعالج العديد من القضايا الملحة، والتي   من بينها إطلاق مبادرة التعلم للكسب والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل، إضافة إلى إطلاق مبادرة التعلم للكسب والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن المبادات تستهدف دعم العديد من الفئات التي تحتاج لحوافز لاستثمرار مشروعات ومواصلة أعمالها الاستثمارية التي كانت قد بدأتها، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مثمنًا قرار إطلاق مبادرة لريادة الأعمال وبالأخص في قرى حياة كريمة، والتي شهدت طفرة كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما شهدت العديد من المشروعات الناجحة بمبادرة ابدأ.

منتدى شباب العالم مجلس النواب المصريين بالخارج النائب عمرو هندي مصر

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