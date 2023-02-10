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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ5 جنيهات فقط.. طريقة عمل الكاتشب في البيت

صدى البلد

تعد طماطم الشتاء افضل وقت لهذه الفاكهة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل الكاتشب في البيت 

المقادير

8 حبات طماطم وسط مقطعة
1 حبة بصل وسط مقطعة
1 حبة فلفل أحمر مقطعة بارد أو حار 
6 اكواب ماء
5 حبات ثوم
5 ملاعق كبيرة خل ابيض
4 ملاعق كبيرة سكر 
1 ملعقة كبيرة ملح

طريقة التحضير

نضع الماء في وعاء على النار ونضيف له الطماطم والفلفل والبصل والثوم

نترك الخليط على نار هادئة لمدة ساعة ونترك الخليط ليبرد قليلا ثم نطحنه بشكل جيد ونصفيه

نضع السائل الناتج بعد تصفيته في وعاء على النار ونضيف له السكر والخل ونحرك بشكل جيد ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق

نطفئ النار ونترك الكاتشب ليبرد تماما ثم نحفظه في وعاء نظيف ومعقم ومحكم الاغلاق لحين استعماله. وبالهنا والعافية 

الطماطم طريقة عمل الكاتشب الكاتشب لطماطم كاتشب

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