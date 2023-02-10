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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدابير .. حملة اجتماعية لطلاب إعلام القاهرة لمواجهة الغش التجاري

طلاب كلية الاعلام
طلاب كلية الاعلام جامعة القاهرة

أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة حملة اجتماعية تحت عنوان "تدابير" و ذلك فى إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بإعتبارها حملة اجتماعية توعوية تهدف إلى توعية و تعريف الجمهور بحقوقهم وواجباتهم في المعاملات التجارية .

بالإضافة إلي التعرف على قوانين حماية المستهلك بشكل عام وحث المستهلكين و تشجيعهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار الغير ملتزمين بالقانون و عمليات التعرض للغش التجاري، وشعار الحملة هو "توعيك عشان تحميك " لتأكيد الهدف التوعوي من الحملة المراد تحقيقه .

ان من اهم فعاليات الحملة هو تنظيم ورشه مجانية في مقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية إسهاما من كلية الاعلام جامعة القاهرة في تشجيع الطلاب  حيث تناولت الورشة التعريف بدور جهاز حمايه المستهلك للاهتمام بصحة المستهلك وسلامته وأمواله وتوضيح من هم المسئولين عن حماية المستهلك فضلا عن اهم طرق التبليغ وشروط تقديم الشكوي والتعريف بسياسة الاستبدال والاسترجاع

وحاضر بالورشة المدرب  مصطفي عبد الستار مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك و  شيماء سلامه نائب مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز

وأشاد الطلاب الحاضرين بالورشة ومدى التفاعل بها، وأبدوا رغبتهم وحماسهم في طلب المزيد من الورش والدورات التي تقدمها الوكالة.

اشترك في هذه الحملة 21 طالبا.

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جامعة القاهرة حماية المستهلك كلية الإعلام جهاز حماية المستهلك مشروعات تخرج المعاملات التجارية كلية الاعلام جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان

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