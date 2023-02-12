لاعب الأهلي السابق لـ ديانج: المشرحة مش ناقصة قتلة

انتقد محمد ناجي جدو لاعب الأهلي السابق، أليو ديانج بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ديانج مستواه متراجع الفترة الأخيرة والمشرحة مش ناقصة قتلة، انت المفروض نازل عشان تسند الفريق قدام فلامنجو مش تغلط وتكون سبب في هدف".

واختتم جدو: "الأهلي لو لعب بنفس مستواه في كأس العالم للأندية في الدوري أو في أفريقيا محدش هيقف قدامه".

الأهلي ضد فلامنجو

حصل فريق فلامنجو على المركز الثالث بعد الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب طنجة، لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جابريل باربوسا من ركلة جزاء .

وأدرك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وأضاف الأهلي الثاني في الدقيقة 60 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وعاد فلامنجو للتهديف في الدقيقة 77، عن طريق بيدرو

وجاء هدف فلامنجو الثالث في الدقيقة 84 عن طريق فلامينجو باربوسا

وتمكن فريق فلامنجو من إحراز الرابع في الدقيقة 90 عن طريق بيدرو.

وتوقفت المباراة بعد تعرض خالد عبدالفتاح وفيدال للإصابة.

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي بعد عرضية متنقة داخل منطقة الجزاء ليقفز بيدرو على أثرها ويسددها برأسية قوية وترتد لصاحب الهدف الأول ولكن تعلو العارضة.

وأهدر على معلول ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني أمام فلامنجو.

وأشهر مصطفي غربال بطاقة حمراء لـ خالد عبدالفتاح بعد العودة إلى تنقية الفار.