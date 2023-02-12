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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أبو مسلم: محمد شريف ساهم في خسارة الأهلي من فلامنجو

الاهلي
الاهلي

انتقد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق مستوى الأهلي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية بعد الخسارة برباعية أمام بطل البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في المونديال .


قال أحمد أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم يعجبني أداء الأهلي ضد فلامنجو والفريق تأثر بالإجهاد".

وأضاف أبو مسلم: "الفرص المهدرة من جانب محمد شريف وبعض لاعبي الأهلي ساهمت في الخسارة ، تفوق فلامنجو بدنيا أيضا على الأهلي ساهم بشكل كبير في خسارة الأهلي".

واختتم: "فوز الهلال على فلامنجو جعل لاعبي الأهلي تستسهل الماتش ومحمد الشناوي حارس الأهلي مستواه متراجع في المباراة".

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