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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صور ترصد أجواء عودة الدراسة في مدارس القاهرة والجيزة

بدء الترم الثاني
بدء الترم الثاني في المدارس

انطلقت الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة ، حيث توجه الطلاب لمدارسهم في أول الأيام بعد انتهاء إجازة نصف العام.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور ترصد أجواء اول يوم دراسة في الفصل الدراسي الثاني في مدارس القاهرة والجيزة.

و تلاحظ اليوم إلتزام جميع الطلاب بالحضور بالزي المدرسي في الموعد المحدد للحضور إلى المدرسة ، إلتزاما بتعليمات وزارة التربية والتعليم. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد في مدارس المحافظات التي كانت إجازة أمس السبت، وهي محافظات: “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح”.

وكانت قد بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت البالغ عددها 12 محافظة ، وهي محافظات “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية” .

بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس
بدء الترم الثاني في المدارس

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