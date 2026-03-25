تحركات أمريكية لنشر 3000 جندي من الفرقة 82 تثير تساؤلات حول التصعيد في إيران

كشف رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تحركات أمريكية قيد الدراسة لدفع قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تبحث إمكانية نشر نحو 3000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً.

الكتيبة الأولى جاهزة خلال 12 ساعة

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، أن هذه القوة تتكون من ثلاث كتائب يمكن نشرها بشكل متدرج وسريع، حيث تكون الكتيبة الأولى جاهزة خلال 12 ساعة، تليها الثانية خلال 18 ساعة، ثم الثالثة خلال 24 ساعة، ليكتمل قوام القوة، مؤكدًا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد ولا يزال محل دراسة.

وأشار إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن رفض إيراني محتمل لهذه الخطوة، إلا أن هذا الموقف لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن، كما لم تعلن الولايات المتحدة موقفًا واضحًا تجاه تلك التصريحات.

المشهد التفاوضي

وأضاف أن هذا الرفض، إن تم، قد يكون مقدمة لتعقيد المشهد التفاوضي، خاصة مع توقعات بإمكانية تعثر المفاوضات، وهو ما قد يدفع واشنطن إلى مواصلة عملياتها العسكرية، وربما توجيه ضربات تستهدف منشآت الطاقة داخل إيران، وفقًا لتقديرات وتحليلات ميدانية.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن نشر الفرقة 82 المحمولة جواً قد يعكس نية محتملة للتدخل البري، سواء داخل الأراضي الإيرانية أو في الجزر الاستراتيجية الواقعة بمضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، إذ تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط.

واختتم بالإشارة إلى أن السيطرة على هذه المناطق تمنح الولايات المتحدة قدرة كبيرة على التحكم في حركة الملاحة داخل المضيق، وهو ما يعد هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في ظل التوترات الحالية وتأثيرها على أسواق الطاقة الدولية.