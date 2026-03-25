قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقرر أممي: إسرائيل خططت للحرب على إيران.. والتدخل الأمريكي جاء تحت ضغط نتنياهو
الثالثة على التوالي.. رجال طائرة الأهلي يتوج ببطولة دوري السوبر على حساب الزمالك
الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا| هل تظهر في إيران؟.. القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل
تحركات أمريكية لنشر 3000 جندي من الفرقة 82 تثير تساؤلات حول التصعيد في إيران
الأهلي يتوج بطلا لدوري الطائرة على حساب الزمالك
الهلال الأحمر ينشر فرق الاستجابة أثناء الطوارئ والسيول بالمحافظات لمواجهة آثار الأمطار
بعد اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي.. متى يتم الإعلان عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور؟
سباق مع الزمن.. إسرائيل تكثف ضرباتها داخل إيران لاحتمال دخول ترامب في محادثات سلام
البيت الأبيض: الضربات القادمة ستكون أقسى إذا واصلت إيران التحدّي ورفضت الإقرار بهزيمتها
ياسمين الحصري للرئيس السيسي: "أنت تقتدي بسيدنا النبي في وصيته بالمرأة"| فيديو
فيسبوك بين الوظائف المهددة.. ميتا تبدأ تسريح مئات الموظفين
منة فضالي تثير الجدل برسالة غامضة: يا سلام لو المطر ينضف نفوس الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تحركات أمريكية لنشر 3000 جندي من الفرقة 82 تثير تساؤلات حول التصعيد في إيران

محمد البدوي

كشف رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تحركات أمريكية قيد الدراسة لدفع قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تبحث إمكانية نشر نحو 3000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً.

الكتيبة الأولى جاهزة خلال 12 ساعة

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، أن هذه القوة تتكون من ثلاث كتائب يمكن نشرها بشكل متدرج وسريع، حيث تكون الكتيبة الأولى جاهزة خلال 12 ساعة، تليها الثانية خلال 18 ساعة، ثم الثالثة خلال 24 ساعة، ليكتمل قوام القوة، مؤكدًا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد ولا يزال محل دراسة.

وأشار إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن رفض إيراني محتمل لهذه الخطوة، إلا أن هذا الموقف لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن، كما لم تعلن الولايات المتحدة موقفًا واضحًا تجاه تلك التصريحات.

المشهد التفاوضي

وأضاف أن هذا الرفض، إن تم، قد يكون مقدمة لتعقيد المشهد التفاوضي، خاصة مع توقعات بإمكانية تعثر المفاوضات، وهو ما قد يدفع واشنطن إلى مواصلة عملياتها العسكرية، وربما توجيه ضربات تستهدف منشآت الطاقة داخل إيران، وفقًا لتقديرات وتحليلات ميدانية.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن نشر الفرقة 82 المحمولة جواً قد يعكس نية محتملة للتدخل البري، سواء داخل الأراضي الإيرانية أو في الجزر الاستراتيجية الواقعة بمضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، إذ تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط.

واختتم بالإشارة إلى أن السيطرة على هذه المناطق تمنح الولايات المتحدة قدرة كبيرة على التحكم في حركة الملاحة داخل المضيق، وهو ما يعد هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في ظل التوترات الحالية وتأثيرها على أسواق الطاقة الدولية.

إيران الاحتلال جيش الاحتلال الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة المكرمة.. أمطار غزيرة متوقعة تشمل جدة وعدة محافظات غداً

شقق سكن لكل المصريين 2026

الأوراق المطلوبة وموعد حجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد.. تفاصيل

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الحكومة

الحكومة تكشف حقيقة غلق المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا

وزير التربية والتعليم

حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن

الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

بعد نفي التنمية المحلية غلق قاعات الأفراح 9 مساء.. هذه عقوبة نشر الشائعات

إمام عاشور

الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من رحيل إمام عاشور

محمد صلاح

مفاجأة.. النصر السعودي يقدم عرضا فلكيا لمحمد صلاح

ترشيحاتنا

المستشار مايكل روفائيل

مصر القومي: تكريم الأم يعكس تقدير الدولة الحقيقي لتضحياتها

سيارات المعاقين

حلول حاسمة لأزمة سيارات المعاقين.. ضوابط جديدة للإعفاء ومنع الاستغلال

حظر تجوال

السجن حتى 5 سنوات ينتظر مروّجي شائعات حظر التجوال وفقا للقانون

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس.. لتدفئة الجسم مع موجة البرد

طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص

لوك لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد

مع موجة البرد القارس.. 10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال سحب الأمطار ويشرف على فرق العمل

شفط مياه الأمطار

فيديو

قرارات النادي الأهلي

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة ٧ مرات

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد