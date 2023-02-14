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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 57 مكمورة فحم بمركزي بدر وكفر الدوار بالبحيرة.. صور

إزالة 57 مكمورة فحم
إزالة 57 مكمورة فحم عشوائية بمركزي بدر وكفرالدوار بالبحيرة

قال علي دومة مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، إنه تم إزالة 57 مكمورة عشوائية  بقري قومبانية ابوقير بكفر الدوار وبقرية احمد عرابي مركز بدر، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه حتي الآن إزالة 288 مكمورة وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المركزية للصرف وبمعاونة قوات الأمن تحقيقاً للهدف الثالث عشر "التغير المناخي"أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي و الذى يهدف إلى تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ

إزالة 57 مكمورة فحم عشوائية بمركزي بدر وكفرالدوار بالبحيرة
إزالة 57 مكمورة فحم عشوائية بمركزي بدر وكفرالدوار بالبحيرة
إزالة 57 مكمورة فحم عشوائية بمركزي بدر وكفرالدوار بالبحيرة

وفي ضوء المبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر"  وتنفيذاً لتوصيات مؤتمر المناخ "Cop27" بالإرتقاء بالوضع البيئي، أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على سرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للإشتراطات البيئية وغير المطورة على مستوى المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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