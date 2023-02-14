نشرة المرأة والصحة| مشروب يتناوله الملايين ارتبط بأخطر نوعين من السرطان.. الرمان يزيد الخصوبة ومفيد للنساء اكتشف فوائده.. سبب غريب وراء رشاقة نادية الجندي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

3 أبراج تعترف بمشاعرها في عيد الحب 2023 .. الكراش منهم ؟

ينتظر بعض مواليد الأبراج يوما مميز كعيد الحب للاعتراف بالمشاعر والحب الذي يحملهم للطرف الآخر ولكن كان يخجل من فترة طويلة، ولكن حركة الكواكب تدفعه اليوم إلى الاعتراف دون خوف.



يزيد الخصوبة ومفيد للنساء.. اكتشف فوائد الرمان



يعد الرمان فاكهة رائعة، وهو محبوب من قبل الجميع من الأطفال إلى كبار السن، حيث أن هذه الفاكهة هي مخزن للمواد الغذائية المختلفة. بذورها وعصير بذورها وقشورها وحتى أوراقها هي أيضًا كنز للصحة.

فوائد البروتين للجسم وأبرز الأطعمة التي تحتوي عليه.. تعرف عليها

البروتين ضروري للعديد من وظائف جسم الإنسان فهو ضروري لنمو أنسجة الجسم والعضلات والأعضاء.

أمل جديد.. اكتشاف عقارين رخيصين يحاربان السكتات الدماغية تعد السكتات الدماغية هي حالة طبية طارئة خطيرة وتهدد الحياة بسبب نقص الدم في الدماغ. هناك أنواع مختلفة من السكتات الدماغية التي تختلف بسبب نقص الدم. أحد هذه الأنواع من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية التي تصيب حوالي 25000 شخص في المملكة المتحدة كل عام.



عصير شائع يتناوله الملايين يسبب كوارث للقلب

على الرغم من فوائد عصير الجريب فروت لقلة السعرات الحرارية. لكن شعبيته تضاءلت بعد أن اكتشف العلماء أنه يمكن أن يكون له تفاعلات ضارة مع قائمة واسعة من الأدوية.



في غضون أسابيع.. مشروب خارق لحرق الدهون الحشوية

أظهرت دراسة أن نوعًا معينًا من الشاي لا يخفض الدهون الحشوية فحسب ، بل أيضًا مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ويمكن أن يحدث فرقًا أيضًا.



7 أمراض يمكن أن تصبح خطيرة.. 5 إجراءات للعلاج

الحمى والسعال والبرد هي أمراض يتجاهلها معظم الناس. لكن ، لقد علمنا Kovid-19 أن مشاكل مثل السعال والبرد يمكن أن تكون قاتلة أيضًا لهذا السبب لا ينبغي أبدًا الاستخفاف بسبعة أمراض شائعة.



مش رجيم .. سبب غريب وراء رشاقة نادية الجندي.. تفاصيل

تساءل الكثيرين من متابعي الفنانة نادية الجندي عن سر رشاقتها ونوع الرجيم التي قامت باتباعه وهل قامت بعملية تجميل لانقاص الوزن .



بدون جراحة أو أدوية.. هذه الفاكهة الصفراء تزيل حصوات الكلى بإذابتها

تعد حصوات الكلى مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس، وفقًا لتقرير صادر عن الكلى ، فإن واحدًا من كل عشرة أشخاص سيصاب بحصوات الكلى في مرحلة ما من حياته.



لو مش معاك فلوس.. 6 أفكار لهدايا على قد الأيد في عيد الحب

ارتبط عيد الحب بشراء الورود والدباديب، إلا أن مع ارتفاع أسعار كلاهما مؤخرا حوالي 50 في المائة يمكن شراء هدايا بأسعار بسيطة بدون أن تثقل الطرفين ماديا .



كثرة التبول علامة على هذه الأمراض التسعة.. تعرف عليها

تحدث مشكلة كثرة التبول عادة عندما يكون هناك نوع من الاضطراب في المسالك البولية أو المسالك البولية. يمكن أن يحدث هذا المرض بسبب استهلاك المشروبات المفرطة بما في ذلك. تشمل المسالك البولية الكلى والحالبين المرتبطين بها والمثانة والقنوات المصاحبة التي يخرج من خلالها البول من الجسم.



أقوى من الأدوية.. مشروب خارق يقلل مستويات السكر في الدم خلال دقائق

تنجم مضاعفات مرض السكري عن ضعف إنتاج الأنسولين ، مما يزيد من شبح ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

