عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمل جديد.. اكتشاف عقارين رخيصين يحاربان السكتات الدماغية

صدى البلد

تعد السكتات الدماغية هي حالة طبية طارئة خطيرة وتهدد الحياة بسبب نقص الدم في الدماغ. هناك أنواع مختلفة من السكتات الدماغية التي تختلف بسبب نقص الدم. أحد هذه الأنواع من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية التي تصيب حوالي 25000 شخص في المملكة المتحدة كل عام.

يُعتقد أن السكتات الدماغية الجوبية ناتجة عن مرض الأوعية الدموية الدقيقة (cSVD) ، حيث تتلف الأوعية الدموية الصغيرة العميقة داخل الدماغ وتتوقف عن العمل بشكل صحيح.

وفقا لموقع اكسبريس يمكن أن تكون مزعجة بشكل خاص لأن المرضى قد يستمرون في تطوير مشاكل في التفكير والذاكرة والحركة وحتى الخرف .

لسوء الحظ ، لا توجد حاليًا علاجات فعالة لهذا الغرض ومع ذلك ، قد يكون البحث الجديد ، الذي أجرته جامعتا إدنبرة ونوتنجهام ومعهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة ، على وشك تغيير هذا الأمر.

سكتة دماغية

اكتشفت تجربة سريرية ، ممولة من مؤسسة القلب البريطانية (BHF) ، أن أحادي نيترات إيزوسوربيد وسيلوستازول ، اللذين يستخدمان لعلاج أمراض القلب والدورة الدموية الأخرى ، يمكن أن يحسن النتائج المنهكة التي يعاني منها الأشخاص بعد السكتة الدماغية

قال البروفيسور نيليش سماني ، المدير الطبي في BHF: "توفر هذه النتائج الواعدة خطوة إيجابية طال انتظارها نحو توفير العلاجات الأولى للسكتات الدماغية الجوبية ، مما يوفر الأمل الذي تمس الحاجة إليه لآلاف الأشخاص..

كجزء من الدراسة، تم تقسيم 363 شخصًا أصيبوا بسكتة دماغية إلى مجموعات.

خضعوا جميعًا للعلاج القياسي للوقاية من السكتة الدماغية ، لكن المشاركين تناولوا إيزوسوربيد أحادي النترات أو سيلوستازول بشكل فردي ، وكلاهما معا ، أو لا أحد منهما ، لمدة عام واحد.

في نهاية التجربة ، كان أولئك الذين تناولوا كلا العقارين أقل عرضة بنسبة 20 في المائة لمشاكل في التفكير والذاكرة مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول أيًا من العقارين.

السكتات الدماغية امراض القلب علاج امراض القلب الدورة الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

موضوعات متعلقة

ينذر بالسرطان.. احذري نقص هذا الفيتامين في الدم

يسبب السرطان.. احذر هذا النوع من الأسماك

خفض سكر الدم بدون أدوية بمكون واحد من رفوف مطبخك

بدون أدوية ..مكون واحد من رفوف مطبخك يخفض الكوليسترول

بأقل مجهود..كوب من هذا الشاي يحرق الدهون الحشوية

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بثلاثة أنواع من السرطان

نشرة المرأة ..طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

نشرة المرأة.. علامات تدل على الإصابة بالسرطان.. ومفاجأة للرجال.. ماذا يحدث عند تناول كوب من هذا المشروب

ترشيحاتنا

قائد الناتو: زلزال تركيا مرعب.. وحرب أوكرانيا لم تبدأ العام الماضي

حادث مروع ..مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

طوابع الابنة المحترمة.. أحدث خطوات زعيم كوريا الشمالية لتوريث ابنته

دعاء المطر للرزق بالمال كثير والبنين.. بـ27 كلمة يعجل الله به

بعد يومين من لقائه الأسد|وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

الفوضى تعم دولة الاحتلال.. 80 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد إصلاحات نتنياهو القضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

فيديو

شاهد.. رأى محمد نور فى أعضاء فريق واما

كنوز مصرية تخرج إلى النور.. تعرف عليها/ فيديو جراف

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ