أمل جديد.. اكتشاف عقارين رخيصين يحاربان السكتات الدماغية

تعد السكتات الدماغية هي حالة طبية طارئة خطيرة وتهدد الحياة بسبب نقص الدم في الدماغ. هناك أنواع مختلفة من السكتات الدماغية التي تختلف بسبب نقص الدم. أحد هذه الأنواع من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية التي تصيب حوالي 25000 شخص في المملكة المتحدة كل عام.

يُعتقد أن السكتات الدماغية الجوبية ناتجة عن مرض الأوعية الدموية الدقيقة (cSVD) ، حيث تتلف الأوعية الدموية الصغيرة العميقة داخل الدماغ وتتوقف عن العمل بشكل صحيح.

وفقا لموقع اكسبريس يمكن أن تكون مزعجة بشكل خاص لأن المرضى قد يستمرون في تطوير مشاكل في التفكير والذاكرة والحركة وحتى الخرف .

لسوء الحظ ، لا توجد حاليًا علاجات فعالة لهذا الغرض ومع ذلك ، قد يكون البحث الجديد ، الذي أجرته جامعتا إدنبرة ونوتنجهام ومعهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة ، على وشك تغيير هذا الأمر.

سكتة دماغية

اكتشفت تجربة سريرية ، ممولة من مؤسسة القلب البريطانية (BHF) ، أن أحادي نيترات إيزوسوربيد وسيلوستازول ، اللذين يستخدمان لعلاج أمراض القلب والدورة الدموية الأخرى ، يمكن أن يحسن النتائج المنهكة التي يعاني منها الأشخاص بعد السكتة الدماغية

قال البروفيسور نيليش سماني ، المدير الطبي في BHF: "توفر هذه النتائج الواعدة خطوة إيجابية طال انتظارها نحو توفير العلاجات الأولى للسكتات الدماغية الجوبية ، مما يوفر الأمل الذي تمس الحاجة إليه لآلاف الأشخاص..

كجزء من الدراسة، تم تقسيم 363 شخصًا أصيبوا بسكتة دماغية إلى مجموعات.

خضعوا جميعًا للعلاج القياسي للوقاية من السكتة الدماغية ، لكن المشاركين تناولوا إيزوسوربيد أحادي النترات أو سيلوستازول بشكل فردي ، وكلاهما معا ، أو لا أحد منهما ، لمدة عام واحد.

في نهاية التجربة ، كان أولئك الذين تناولوا كلا العقارين أقل عرضة بنسبة 20 في المائة لمشاكل في التفكير والذاكرة مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول أيًا من العقارين.