ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي قبل النوم؟

يمكن أن يسبب تناول الشاي قبل النوم على المدى الطويل مخاطر ، يمكن أن يتسبب في عواقب أكثر خطورة ، مثل زيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة.

أضرار تناول الشاي قبل النوم

تؤثر على الجهاز العصبي

قد يتم تعويض المخاطر المفترضة لشرب الكافيين في الشاي قبل النوم بتأثيره الإيجابي على الجهاز العصبي، الشاي الأخضر ، على سبيل المثال ، هو أحد هذه المشروبات التي تحتوي على L-theanine. يساعد هذا المركب المفيد على زيادة إنتاج GABA والدوبامين في الجسم

يؤثر على جودة النوم عند شرب الشاي

وجدت دراسة أجريت في جامعة فلوريدا أتلانتيك وكلية طب هارفست أن الشاي قبل النوم يؤثر على جودة النوم.

كما يؤثر الشاي الأسود قبل النوم ، تزداد فرص مواجهة مشاكل النوم، على الرغم من أنه ليس ضمانًا للقلق ، فمن المرجح أن يؤثر على أولئك الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين.

المصدر tea and coffe