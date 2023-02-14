تكريم الأمير فيصل بن الحسين بجائزة شخصية العام الرياضية

كرم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية بجائزة شخصية العام الرياضية 2022 في الحفل الكبير الذي نظمته الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ، تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد 61 لميلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين والذكرى الـ 24 لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وشهد الحفل حضور كوكبة من قيادات ورواد الحركة الرياضية والشبابية والأولمبية والإعلامية المحلية والعربية، وسط حفاوة كبيرة بالمكرمين والضيوف من مختلف الدول المشاركة.

ومُنحت جائزة شخصية العام للثقافة الرياضية العربية 2022 للأمير فيصل بن الحسين تقديراً لجهود سموه في كافة المجالات، حيث تسلم الجائزة نيابة عنه، نائبه الثاني في اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور خالد العطيات وبحضور أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي وعدد من سفراء الدول العربية.

وتخلل الحفل الذي تولت تقديمه ميسون يونس مذيعة قناة الأردن الرياضية التي قامت بنقل الحفل على الهواء مباشرة، عدة كلمات على التوالي لكل من حسن مسعود رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية و اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، حيث بارك المتحدثون للفائزين بجوائز نسخة هذا العام، كما أشادوا بالعطاء الذي يقدمونه، مثمنين كذلك النجاح الكبير الذي شهدته احتفالية عمان للمرة الثانية توالياً، وبالدور والجهد الكبير الذي بُذل خلال الأيام الماضية من أسرة الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية لإنجاح الحفل من كافة الجوانب وتقديم كافة التسهيلات لضيوف الأردن.

وتم خلال الحفل أيضا منح جائزة خاصة من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية والجمعية الأردنية للثقافة الرياضية للبطلة البارالمبية الأردنية، الراحلة مها البرغوثي التي إنتقلت إلى رحمته تعالى أواخر العام الماضي بعد مشوار حافل بالعطاء وسلسلة من الانجازات الرياضية، حيث توجت بـ105 ميداليات ملونة وشغلت منصب أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية كأول أردنية وعربية تحقق هذا الإنجاز الكبير.

وشهدت الفقرة الرئيسية للحفل إعلان الفنان سامح الصريطي رئيس مجلس أمناء الجائزة أسماء الفائزين بألقاب نسخة 2022، وتكريمهم بالصعود على المنصة وهم على النحو التالي:

أولا : شخصية الثقافة الرياضية العربية لعام 2022

وتمنح للشخصية التي قدمت عطاءات متميزة في الرياضة أو عبر بوابتها إلى الإنسانية جمعاء، من خلال مشروع إنساني ينشر القيم النبيلة مستعينا بالثقافة والرياضة باعتبارهما جناحي القوة الناعمة ذات التأثير على المجتمعات والبشر، وفاز بها : صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية ومؤسس ورئيس هيئة أجيال السلام التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلام في العالم وتعنى ببناء السلام المستدام على مستوى القاعدة الشعبية وتمكين المتطوعين من القادة الشباب لنشر ثقافة التسامح في مجتمعاتهم وتعزيز مفهوم المواطنة.

وتعتمد على الرياضة والفن في كسب التأييد واستخدام الحوار في توفير مساحات لإشراك الأجيال الناشئة في صناعة التغيير نحو الأفضل لنبذ العنف والنزاعات.

ثانيا: جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية

وتمنح لمن قدموا للرياضة العربية عطاءات كبيرة على مدى سنوات عملهم وأسهموا في إحداث حراك رياضي ورفعوا من خلاله رآاية أوطانهم في المحافل الدولية وهم:

المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي المصري للرياضة الأسبق ومؤسس العديد من الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ورئيس لجنة الرياضة باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري لعدة سنوات.

صالح بن هندي مستشار ملك البحرين للشؤون الرياضية و رئيس الجمعية البحرينية لرواد الرياضة و رئيس جمعية رواد التنس بالبحرين ومؤسس الاتحاد الرياضي العسكري البحريني.

حسيبة بولمرقة، العداءة الجزائرية التي تألقت في أولمبياد برشلونة 1982 في سباق 800 عدو، أحرزت الميدالية الذهبية وأول امرأة تهدي بلادها ميدالية ذهبية في الأولمبياد، وحاصلة ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى عام 1995 بالإضافة للعديد من الميداليات في بطولات العرب وأفريقيا والبحر المتوسط.

زيد خيامي المدير العام لوزارة الشباب والرياضة اللبنانية و نائب رئيس اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب منذ أكثر من ربع قرن.

ثالثا: جائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي المثالي

النجمة التونسية أنس جابر صاحبة أفضل النتائج في تاريخ التنس على الأصعدة العربي والأفريقي والدولي احتلت المركز الثاني عالميا في تصنيف لاعبات التنس الصادر في حزيران 2022 ولها أياد بيضاء في العمل الاجتماعي بتونس.

رابعا: جائزة الثقافة الرياضية العربية للوفاء

وتمنح إلى مسؤولين قدموا جهدهم في أكثر من موقع وكانوا مثالا يحتذى به في خدمة الرياضة العربية وهم:

منصور الخضيري: وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية، إعلامي ومذيع في التلفزيون السعودي و النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

بدر الرواس: عضو اللجنة الاولمبية العمانية ورئيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة ورئيس نادي ظفار.

اللواء ناصر الرزوقي: رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي صاحب دور كبير في السماح للاعبات العربيات والمسلمات بارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية وأسهم في مشاركة العرب بلجان الاتحاد الدولي.

عزيز بودربالة: نجم المغرب لكرة القدم وأحد أبرز نجوم أسود الأطلس في مونديال المكسيك 1986، صاحب نشاط اجتماعي كبير في مجال رعاية الأيتام بالمغرب والوطن العربي.

عبد الله أبو خاطر: إعلامي فلسطيني كتب في صحف ومجلات فلسطين والكويت والسعودية على مدى عقود أحد مؤسسي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المهجر وأحد أبرز خبراء الاحتراف وشؤون اللاعبين في كرة القدم باتحادات الكويت والسعودية والأردن.

كمال حامد: رئيس البرامج الرياضية بالتلفزيون السوداني ورئيس لجنة الرياضة باتحاد إذاعات الدول العربية ورئيس تحرير عدة صحف سودانية.

د. عاطف الرويضان، مدير مدينة الحسين للشباب لعدة سنوات وعضو اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الرئيس الفخري للجمعية الأردنية للثقافة الرياضية عضو مجلس إدارة هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية.

خامسا : جائزة الثقافة الرياضية العربية للإعلام

وتمنح للإعلاميين المهنيين الذين يعلون القيم في أعمالهم ويقدمون إعلاما هادفا يثقف ويعلم وهم:

الإعلامي البحريني ناصر محمد ناصر: كاتب صحفي ومؤرخ رياضي بجريدة الأيام البحرينية له العديد من المؤلفات الرياضية التي أثرت المكتبة العربية

سعيد غبريس (لبنان): رئيس تحرير مجلتي الوطن والحدث وصاحب فكرة جائزة أفضل لاعب عربي وجائزة هداف العرب

عدنان السيد: مدير تحرير جريدة الوطن الكويتية، نائب رئيس الرابطة العربية للصحافة الرياضية وعضو الاتحاد العربي للصحافة وعضو مؤسس لجمعية الصحفيين الكويتية.

أيمن جادة: مؤسس قناة الجزيرة الرياضية ومقدم برامج بقناة بي أن سبورت

مصطفى جمعة: كاتب صحفي في جريدة الرأي الكويتية أحد أبرز الصحفيين في مجلة الرياضي العربي الكويتية، مؤسس جريدة الأيام الناطقة بالعربية في رومانيا وقدم العديد من المؤلفات للمكتبة العربية في الرياضة والسياحة

محمد قدري حسن: خبرة إعلامية ورياضية على إمتداد 45 عاما في العديد من المجالات الإعلامية (صحافة، إذاعة وتلفزيون) أمين عام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لعدة سنوات، أمين عام الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي.

سادسا: جائزة الثقافة الرياضية العربية للمسؤولية المجتمعية

وتمنح للمؤسسات التي تعنى ببناء البشر وفازت بها: مؤسسة ربع قرن بإمارة الشارقة.

سابعا: جائزة الثقافة الرياضية العربية لحدث العام

وتمنح لصانع الحدث الأهم في العام

وفازت بها: اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر بعد تنظيمها المتميز لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022

ثامنا: جائزة الثقافة الرياضية العربية لإنجاز العام

وتمنح لأصحاب أفضل إنجاز رياضي عربي وفاز بها:

بطل الجمباز العالمي الأردني أحمد أبو السعود: (أول عربي يحصل على ميدالية في بطولات العالم للجمباز وذلك من بوابة فضية للجمباز في بطولة العالم 2022 وذهبية الألعاب الإسلامية 2022 وذهبية آسيا 2022 وبرونزية كأس العالم 2020.

المصارعة المصرية سمر حمزة: عادت من الاعتزال لتكتب التاريخ فكانت أول لاعبة مصرية تصل إلى نهائي بطولة العالم للمصارعة للسيدات وأحرزت الميدالية الفضية واختارها الاتحاد الدولي المصنفة الأولى على العالم في العام 2022

اللاعب السعودي محمد آل مخلص: بطل العالم في الجوجيتسو 2022 إنجازه تحقق رغم أنه كان يمر بظروف إنسانية صعبة بسبب مرض إبنه فهد، فعندما ذهب به إلى لاس فيجاس لعلاجه وجده شغوفا بلعبة الجوجيتسو فتدرب الأب عليها واتقانها ليسعد ابنه فائزا ببطولة العالم مرتين متتاليتين ليهديهما لابنه المصاب بمرض نادر في الرئتين

الاتحاد المصري للخماسي الحديث ولاعبيه محمد الجندي ومعتز وائل: لفوز الاتحاد بلقب أفضل اتحاد خماسي حديث في العالم وفوز لاعبه محمد الجندي بلقب أفضل لاعب ناشئ ولاعبه معتز وائل بلقب أفضل لاعب شاب في لعبة الخماسي على مستوى العالم.

تاسعا: جائزة الثقافة الرياضة للمبادرات الشبابية

وتمنح لأصحاب المبادرات من الشباب لتشجيعهم على مواصلة الابتكار والتفكير خارج الصندوق وفاز بها:

فريق عمل تقنية بونوكل للمكفوفين الذي صمم جهازا يمكنهم من متابعة مباريات كأس العالم في قطر على طريقة برايل.

الإماراتي سالم الكرب: عن مبادرته ما وراء حدود كرة القدم التي تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأيتام والمهمشين في العالم وإرسال رسالة محبة وسلام من الإمارات إلى العالم وتقديم هدايا وملابس رياضية لأطفال 36 دولة

فريق مبادرة سلة تهزم الحدود: مبادرة لشباب فلسطيني في مخيم صبرا وشاتيلا بلبنان من خلال تنظيم بطولة كرة سلة تتحدى الحدود.

المصرية جومانا إسماعيل: بطلة التجديف المصرية وصاحبة مبادرة التوعية بمياه النيل حيث جدفت من المنيا إلى القاهرة لمسافة 300 كم، ومبادرة التوعية بقضية زيادة السكان حيث قطعت المسافة مابين أسوان والقاهرة (ألف كيلو متر) مشيا على الأقدام.

عاشرا: جائزة الثقافة الرياضية للجدارة والاستحقاق

وفاز بها أسود الأطلس منتخب المغرب صاحب أفضل إنجاز عربي وأفريقي في بطولات كأس العالم منذ انطلاقته.

الكابتن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم الذي حقق انجاز التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022.