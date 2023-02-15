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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الجيش الأمريكي يسقط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا |اعرف السبب

إسقاط الطائرة المسيرة
إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع في شمال شرق البلاد.

وأضافت القيادة المركزية عبر صفحتها على تويتر، أن المسيرة الإيرانية حاولت استطلاع قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.

وأوضحت أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها وكانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن رصد خلل في الرادار وعدم العثور على أي جسم مجهول فوق ولاية مونتانا الأمريكية.

وقبل ذلك، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، غلق جزء من المجال الجوي لولاية مونتانا بسبب أنشطة لوزارة الدفاع لم تحددها.

الأمر الذي لم يأخذ وقتًا طويلة ثم أعلنت إدارة الطيارات الفيدرالية أيضًا إعادة فتح المجال الجوي في مونتانا بعد إغلاقه دعمًا لأنشطة وزارة الدفاع.

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أنها رصدت جسمًا مجهولًا فوق الأجواء الكندية قبل وقت قصير من إعلان كندا أن الجيش الأمريكي أسقطه.

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