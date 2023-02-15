أسعار iphone 11 في البحرين

لازال حتى اللحظة يحظي جوال آيفون 11 بعمليات شراء ضخمة لاتتوقف تقريباً منذ طرحه رسمياً، بعدما حقق رغبة معظم مستخدمي جوالات آيفون بتوفير سعر زهيد مع مواصفات غنية، لذلك تفوق على إصدارات iphone كالأكثر مبيعاً.

وصلت أسعار جوال آيفون 11 سعة 64 جيجابايت مقابل سعر 182 دينار بحريني، بينما سعة 128 جيجابايت بسعر 216 دينار.

جاء جوال آيفون 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1792 × 828، محمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch"، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

جوالiPhone 11



زودت "آبل" جوال آيفون 11 الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128، و256 جيجابايت.

يطرح جوال آيفون 11 كاميرا ثنائية خلفية بدقة 12 ميجابكسل بعدستين wide و ultra wide، بفتحات f/2.4 عدسة وf/1.8 و 2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

جوالiPhone 11



يتوفر جوال آيفون 11 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ودعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.

يحمل جوال آيفون 11 بطارية سعة 3110 أمبير، تدعم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل ، فى 6 ألوان هي الأسود، الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الأصفر، الأبيض.