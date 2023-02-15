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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوالات iphone 14 Plus فى البحرين

جوال iphone 14 Plus
جوال iphone 14 Plus

لازالت جوالات آيفون الأكبر حجماً تحتل الصدارة فى أولوية طلبات شراء محبو الهاتف الذكي الشهر فى العالم، ولعل جوال iphone 14 Plus، واحد من أفضل هذه الخيارات حيث المواصفات القوية والسعر الجيد.

بلغت أسعار جوال iphone 14 Plus سعة 128 جيجابايت مقابل 352 دينار بحريني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 380 دينار، وسعة 512 جيجابايت بـ 435 دينار.

يعمل جوال iphone 14 Plus بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10 وDolby Vision، بمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، ومحمية بطبقة سيراميك مضاعفة ضد الخدش، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

جوال iphone 14 Plus

يقدم جوال iphone 14 Plus كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يأتى جوال iphone 14 Plus بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 و256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

جوال iphone 14 Plus

يحمل جوال iphone 14 Plus بطارية سعة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iphone 14 Plus فى 5 ألوان وهي: الأسود، والبنفسجي الفاتح، والأزرق الفاتح، والأحمر، والأبيض.

آيفون iPhone iPhone 14 Plus جوال iphone 14 Plus دينار بحريني

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