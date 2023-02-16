عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار iphone 11 Pro Max في عمان

iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max

اذا كنت ترغب فى اقناء جوال رائد بسعر مناسب بعيداً عن ارتفاع أسعار الجوالات الجنوني حالياً، فعليك باختيار جوال iPhone 11 Pro Max.

بلغت أسعار جوال iPhone 11 Pro Max سعة 64 جيجابايت مقابل 350 ريال عماني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 475 ريال. 

جاء جوال iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

دعمت "آبل" جوال iPhone 11 Pro Max بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.

iPhone 11 Pro Max

يقدم جوال iPhone 11 Pro Max مزود بـ 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

يتوفر جوال iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.

iPhone 11 Pro Max

يمتلك جوال iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3500 أمبير، تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، ويمكنك شراء الهاتف فى 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.

جوال iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro Max iPhone ريـــال عمـــانى Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

موضوعات متعلقة

سعر جوالات iphone 13 Pro فى الكويت

سعر iphone 12 Pro فى الإمارات

دور على الموبايل ده عندك.. بيتباع مستعمل بـ 42 ألف جنيه

أسعار جوال iphone 13 Mini فى الكويت

أسعار جوال iphone 11 Pro الرائد فى السعودية

سعر iphone 14 Plus في الإمارات

أسعار جوالات iphone 13 Mini فى السعودية

سعر iphone 11 فى سلطنة عمان

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من أمريكا ضد إسرائيل بعد قرارات الاستيطان الأخيرة

عروض أوروبية.. تفاصيل موقف إليو ديانج من الرحيل عن الأهلي

مكاسب هائلة في بورصات الخليج العربي

مفاجأة في أسعار الذهب..عيار 21 يتراجع عن 1700 جنيه لأول مرة منذ شهرين

الحبس والغرامة.. احذر تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على دعم التمويل العقاري

عامر حسين يكشف الموقف النهائي من مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرب ستات.. شقيقة ميجان ماركل تهاجمها وتقاضيها بسبب التشهير بسمعتها

ماذا يحدث إذا تناول الرجال الزعفران قبل العلاقة الزوجية؟

علامات شائعة تنذر بالإصابة بـ التهاب البنكرياس| خلي بالك

قارين فاتحة..رد ناري من عمرو راضي على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ