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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوالات iphone 14 Pro فى سلطنة عمان

جوال iPhone 14 Pro
جوال iPhone 14 Pro

يتفوق باقتدار جوال iPhone 14 Pro فى جوالات آيفون المدمجة التى يسهل استخدامها بيد واحدة، مع عتاد قوي يجعله جوالاً رائداً عن استحقاق.

بلغت أسعار جوال iPhone 14 Pro سعة 128 جيجابايت مقابل 446 ريال عماني، وسعة 256 جيجابايت مقابل 525 ريال، وسعة 512 جيجابايت مقابل 600 ريال، وسعة 1 تيرابايت سعره 670 ريال.

جاء جوال iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها،بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

يقدم جوال iPhone 14 Pro معالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

جوال iPhone 14 Pro

يطرح جوال iPhone 14 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

يمتلك جوال iPhone 14 Pro بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع شراء جوال iPhone 14 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

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