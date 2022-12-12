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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات وسعر جوالات آيفون 14 برو في البحرين

آيفون 14 برو فى
آيفون 14 برو فى البحرين

نجحت علامة “آبل” الأمريكية مؤخراً فى تقديم هاتف آيفون رائد بحجم مثالى، وهو جوال iPhone 14 Pro الرائد الذى يعد ضمن قائمة أقوي هواتف هذا العام، يعيبه فقط سعره المرتفع ولكنه يقدم افضل تجربة هاتف ذكي بحجم مدمج على الإطلاق.

يمكنك اقتناء جوال iPhone 14 Pro سعة 64 جيجابايت مقابل 3100 ريال ، وسعة 256 جيجابايت مقابل 3200 ريال، وسعة 512 جيجابايت مقابل 3400 ريال.

يأتى جوال iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها،بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

دعمت "آبل" جوال iPhone 14 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

لمحبي التصوير يقدم جوال iPhone 14 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

يقدم جوال iPhone 14 Pro بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك الحصول على جوال iPhone 14 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

جوال iPhone 14 Pro iPhone iPhone 14 Pro Apple A16 Apple

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