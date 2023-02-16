عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار iphone 13 Pro Max فى البحرين

iphone 13 Pro Max
iphone 13 Pro Max

يصنف جوال آيفون 13 برو ماكس ضمن أقوي الجوالات الرائدة فى عالم آيفون، بعدما زودته آبل الأمريكية بواحدة من أقوي البطاريات على الإطلاق مع كاميرا محسنة خاصةً فى الأداء الليلي، ليكون عن جدارة أحد أفضل الخيارات.

وصلت أسعار جوال آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت مقابل 470 دينار بحريني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 520 دينار، وسعة 512 جبجابايت بـ 545 دينار، وسعة 1 تيرابايت سعرها 585 دينار.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يوفر جوال آيفون 13 برو ماكس شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يحمل جوال آيفون 13 برو ماكس 3 كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يطرح جوال آيفون 13 برو ماكس بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

يحمل جوال آيفون 13 برو ماكس بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 13 برو ماكس فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

آيفون 13 برو ماكس آبل آيفون Apple دينار بحريني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

سعر جوالات iphone 12 Pro Max فى سلطنة عمان

أسعار جوال iphone 11 Pro Max في قطر

أسعار جوالات iphone 14 Pro فى سلطنة عمان

سعر جوالات iphone 13 Pro فى البحرين

أسعار جوال iphone 12 Pro فى الكويت

أسعار جوال iphone 11 Pro فى الإمارات

سعر جوال iphone 14 Pro Max فى البحرين

أسعار جوالات iphone 12 Pro Max في قطر

ترشيحاتنا

الإسراء والمعراج.. هل صعد الرسول إلى السماوات العلا بالجسد والروح أم رؤيا؟

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

الفراخ بـ80 جنيه| تحرك جديد فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أقل سعر للدولار بالبنوك اليوم الخميس

الله يرحمك.. خالد الغندور ينعى مراسل أون سبورت محمد غندر

صعود كبير في سعر الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تستعين بـ حماتها للسيطرة على زوجها| هل أنت منهم؟

بدون سبب.. وفاة طفل بعد إنقاذه من الكهف في تايلاند عام 2018

بعد ظهورها بالحجاب.. فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب

طريقة عمل بسكويت التمر السريع| أحلى من الجاهز

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ