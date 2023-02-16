أسعار iphone 13 Pro Max فى البحرين

يصنف جوال آيفون 13 برو ماكس ضمن أقوي الجوالات الرائدة فى عالم آيفون، بعدما زودته آبل الأمريكية بواحدة من أقوي البطاريات على الإطلاق مع كاميرا محسنة خاصةً فى الأداء الليلي، ليكون عن جدارة أحد أفضل الخيارات.

وصلت أسعار جوال آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت مقابل 470 دينار بحريني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 520 دينار، وسعة 512 جبجابايت بـ 545 دينار، وسعة 1 تيرابايت سعرها 585 دينار.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يوفر جوال آيفون 13 برو ماكس شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يحمل جوال آيفون 13 برو ماكس 3 كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يطرح جوال آيفون 13 برو ماكس بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت.

يحمل جوال آيفون 13 برو ماكس بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 13 برو ماكس فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.