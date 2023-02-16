قصور الثقافة تطلق فعاليات متنوعة ضمن قافلة قرية بنجر 4 ببرج العرب

ضمن مبادرة حياة كريمة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، قافلة ثقافية جديدة بقرية "بنجر4" ببرج العرب، استمرارا لبرنامج تقديم الخدمات الثقافية بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وينفذها فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتضمنت تنفيذ عدد من الورش الفنية، شارك فيها أبناء القرية منها الرسم والتلوين، الأوريجامي، الإكسسوارات والتدريب على عمل حلي مختلفة من الخرز للفتيات، بالإضافة إلى ورش الكروشيه والتطريز، ورشة اصنع عروستك بنفسك، الاستنسيل، إلى جانب ورشة الحكي واكتشاف المواهب، كما أقيمت محاضرة تثقيفية حول "فيروس كورونا والوقاية منه".

واختتمت الفعاليات بالعرض الفني لفرقة طنطا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو د. محمد حسين، التي قدمت باقة متنوعة من أجمل الأغاني وسط حفاوة وتفاعل الحاضرين.