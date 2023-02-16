لأول مرة.. قمة إسرائيلية أوكرانية في كييف

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم خلال زيارته الأولي لكييف منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.

ووعد وزير الخارجية الإسرائيلي، بأن إسرائيل ستزود أوكرانيا بنظام إنذار جوي من التهديدات الجوية في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، وفقًا لتقارير هآرتس.

كما صرح كوهين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، أن إسرائيل تطور نظام الإنذار الجوي لأوكرانيا، وهو الوعد الذي قطعه أيضًا وزير الدفاع السابق بيني غانتس.

وكانت هذه الزيارة الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام تقريبًا.

وقد شنت القوات الروسية هجومًا صاروخيًا ضخمًا آخر استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية اليوم، وعانت أوكرانيا من الضربات الصاروخية الروسية منذ اليوم الأول من الحرب الشاملة، حيث كانت ضربات صاروخية مكثفة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.