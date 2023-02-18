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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جيسي عبدو تثير الجدل بهذه الإطلالة في عيد ميلادها | شاهد

جيسي عبدو
جيسي عبدو

احتفلت الفنانة جيسي عبدو بعيد ميلادها وقامت بمشاركة مجموعة صور عبر حسابها حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جذابة وجريئة للغاية .

 

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

 

وارتدت جيسي عبدو، فستان قصير وكب باللون الكشميري ومزين ببعض قطع الدانتيل باللون الأبيض ، لتبرز من أناقتها .

 

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وأبرزت جيسي عبدو جمال ملامحها بوضع المكياج مع لمسات رقيقة فوضعت أحمر الشفاه باللون الروز الناعم، مع وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية  لتبرز جمال عينيها.

 

 

واختارت جيسي عبدو تسريحة ويفي انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الامامية إلى الأعلى لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

 


وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

 

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