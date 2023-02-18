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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ببعتلكم طاقة إيجابية.. سمية الخشاب لمتابعيها: يلا قوموا ارقصوا

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وجهتها لمتابعيها، تطلب منهم الرقص للخروج من الطاقة السلبية. 

وقالت سمية الخشاب، في تغريدتها على “تويتر”: «ده أنا عاملة تويتر عشانكم ومش متابعة حد عشان مش عايزة يوصلني كلام غير منكم، مش عايزة طاقة سلبية.. يلا قوموا ارقصوا عشان كل واحد فيه اللي مكفيه والأزمات دي على الكل والله، وأنا ببعتلكم طاقة إيجابية وبالذات لكل واحد هيشوف التويتة دي». 

 

أعمال سمية الخشاب 

من جهة أخرى، أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها تعيش حالياً حالة من النشاط الفني، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون.

وقالت سمية الخشاب، فى تصريحات مصورة لـ “صدى البلد”: “أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية، بالإضافة إلى فيلم التاروت”.

وأضافت: “أقوم حالياً بإجراء بروفات على دوري ضمن مسرحية بديعة مصابني، وهي شخصية لها تاريخ، وكرست حياتها للفن”.

وتابعت: “المسرح يحتاج إلى مجهود كبير، وحين سأبدأ عرض المسرحية سوف أكون انتهيت من التصوير وسأتفرغ لها”.

وأوضحت الفنانة سمية الخشاب أنها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسرحية “كازينو بديعة”، والتى تجسد من خلالها شخصية بديعة مصابني.

وقالت: "وجود اسم الكاتب الكبير أحمد الإبياري شجعني على الموافقة على المسرحية، ويتم حالياً عمل بروفات على أعلى مستوى لتقديم العرض بالشكل اللائق. 

وتابعت: “متحمسة للعمل، خاصة أنني أتعاون فيه مع كبار الفنانين فى مختلف المجالات، سواء فى مجال التلحين مع هيثم الخميسي، أو الاستعراض مع عاطف عوض”.

وأضافت سمية الخشاب: “شخصية بديعة مصابني تحتاج إلى مذاكرة كبيرة للإلمام بالشخصية، فقد كانت من أهم الفنانين المتميزين، وقد شاهدت لها العديد من الفيديوهات، فقد كانت تملك وعيا وذكاءً، بالإضافة إلى حبها الشديد لمصر”.

وبدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التلفزيونية بعنوان «أرواح خفية»، وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، ونضال الشافعي، ومنذر رياحنة، ونهلة سلامة، وفراس سعيد، ونسمة محمود، ومحمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، إنتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.

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