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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أيمن الشيوى في حفل تكريم أشرف عبد الغفور: رجل مخلص لنفسه والفن

صدى البلد

قال الفنان أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي  خلال حفل تكريم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي: "زاملته هنا على خشبة المسرح القومى، وزاملته في السفر قبل رحيله بأيام في تونس، تعلمت منه الكثير والكثير، فشكراً لهذا الرجل الذي عرف معنى الكلمة وحمل أمانة الكلمة، هو نموذج لرجل مخلص لنفسه وفنه، شكرا أشرف عيد الغفور".  


وحضر عدد كبير من الفنانين خلال حفل تكريمه ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، النجمة ريهام عبد الغفور، المخرج خالد جلال، والفنانون محمد أبو داود، إيهاب فهمي، وسميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، الأب بطرس دنيال، الفنان محمد رياض، الفنان أيمن الشيوي، الفنان أحمد سلامة، الفنان أيمن عزب، والفنان محمد صلاح آدم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة آمال رمزي.

 

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي تحت عنوان "شكرا أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي وتحدث كلاً منهما عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا

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