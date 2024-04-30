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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الجيل الجديد لم يعد لديه شغف بالكرة المصرية بسبب قرارات هؤلاء

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الجيل الجديد من متابعي كرة القدم لم يعد لديه شغفًا بالكرة المصرية بسبب بعض القرارات التي يتم اتخاذها في بعض الأمور.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عامر حسين يتحدث عن تأجيل مباريات للأهلي إن كان في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن في الحرب العالمية الثانية، كرة القدم كانت مستمرة في إنجلترا ولم يأجلوا المباريات حينها".
وأضاف: "فيروس كورونا تفشى في العالم بأكمله وليست مصر فقط، ولكن جميع الدوريات تخطت الأزمة، إلا أننا أصرينا على استكمال المسابقة".
وتابع: "لا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء لعامر حسين، لأن هناك أشخاص في الكرة المصرية يريدون استمرار الوضع كما هو".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "كفى إهانة بالدوري المصري، الذي يوجد به العديد من الأمور التي تدفعنا للزهق، الجيل الجديد لم يعد لديه شغفًا بالكرة المصرية، وتحول إلى الكرة الأوروبية".

احمد حسام ميدو الحرب العالمية الثانية الدوري الإنجليزي الزمالك فيروس كورونا

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