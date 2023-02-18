قرار عاجل من فيريرا بعد التعادل أمام المريخ وقبل مواجهة الترجي

اتخذ جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدة قرارات حاسمة قبل مواجهة الترجي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر جوسفالدو فيريرا منح لاعبي الفريق الآول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة من التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الترجي والمقرر لها السبت المقبل.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتدريبات غدا الأحد استعدادا لمباراة الترجي التونسي .

وطالب أيضا جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك تقريرا عن مصابي الفريق الأبيض قبل مواجهة الترجي حيث يرغب في متابعة البرنامج التأهيلي الذي وضعه لأحمد فتوح من أجل عودته لصفوف الفريق سريعاً.

وحسم التعادل السلبي مباراة المريخ السوداني والزمالك التي أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .